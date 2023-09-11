Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang Main BWF karena Terlibat Pengaturan Skor

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |04:31 WIB
Kisah 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dilarang Main BWF karena Terlibat Pengaturan Skor
Tiga pebulu tangkis Indonesia dilarang main seumur hidup oleh BWF (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
A
A
A

KISAH tiga pebulu tangkis Indonesia yang dilarang main BWF karena terlibat pengaturan skor kembali akan dibahas Okezone. Pasalnya, hal itu sempat mencoreng nama besar Indonesia di mata dunia.

Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia. Sebab, olahraga satu ini kerap dimainkan oleh masyarakat, mulai dari akar rumput hingga kalangan atas.

Logo PBSI

Selain itu, bulu tangkis juga kerap menyumbangkan prestasi serta mengharumkan nama Indonesia. Cabang olahraga ini bahkan rutin menyumbang satu medali emas sejak Olimpiade 1992 hingga 2020, terkecuali pada 2012.

Namun, ada beberapa atlet yang mencoreng nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional. Tiga pemain itu terlibat dalam pengaturan skor, yaitu Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, dan Androw Yunanto.

Dari ketiga pemain itu, Hendra terlibat kasus paling parah. Ketiga pebulu tangkis itu pun dilarang bermain seumur hidup. Kasus ini terkuak pada 2021. BWF sendiri menyebut ada delapan pemain yang terlibat.

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dihukum BWF Dilarang Bermain Selamanya

3. Ivandi Danang

Ivandi Danang terlibat dalam kasus ini atas tuduhan memfasilitasi manipulasi dua pertandingan. Dia didakwa karena membiayai manipulas pertandingan yang dilakukann Hendra.

Selain itu, Ivandi juga melakukan taruhan untuk laga bulu tangkis dalam kurun waktu tertentu. Dia juga bertaruh untuk laga yang difasilitas oleh Hendra.

1 2
