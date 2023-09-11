Suka Duka Alex Marquez Punya Figur Kakak Seorang The Baby Alien

SUKA duka Alex Marquez punya figur kakak seorang The Baby Alien akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Menjadi adik dari seorang Marc Marquez rupanya tidak melulu menyenangkan.

Hal itu yang dirasakan pembalap Gresini Racing Ducati, Alex Marquez. Alex yang saat ini juga bersaing di kelas utama MotoGP mengaku cukup terbebani dengan prestasi sang kakak.

Seperti diketahui, Marc Marquez menjadi sosok fenomenal sejak naik ke kelas utama pada 2013 lalu. Ia bahkan sempat menjadi musuh bebuyutan sejumlah pembalap ternama termasuk legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Meski tengah dalam situasi sulit pasca cedera, The Baby Alien tetap disegani lawan di linatasan. Alex yang merupakan adik sekaligus lawan Marc di lintasan balap pun mengakui hal tersebut.

Terlepas daripada itu, Alex mengatakan ia dan Marc memiliki jalan dan pandangan hidup masing-masing meski sama-sama bersaing di kelas utama MotoGP. Ia pun tetap menaruh respect kepada sang kakak yang juga menjadi rivalnya di lintasan.

"Seiring bertambahnya usia, Anda memiliki jalan masing-masing. Itu yang saat ini rasakan," ujar Alex dilansir dari laman DAZN.