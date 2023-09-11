Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Suka Duka Alex Marquez Punya Figur Kakak Seorang The Baby Alien

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:41 WIB
Suka Duka Alex Marquez Punya Figur Kakak Seorang <i>The Baby Alien</i>
Alex Marquez (kanan) berfoto dengan sang kakak, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

SUKA duka Alex Marquez punya figur kakak seorang The Baby Alien akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Menjadi adik dari seorang Marc Marquez rupanya tidak melulu menyenangkan.

Hal itu yang dirasakan pembalap Gresini Racing Ducati, Alex Marquez. Alex yang saat ini juga bersaing di kelas utama MotoGP mengaku cukup terbebani dengan prestasi sang kakak.

Seperti diketahui, Marc Marquez menjadi sosok fenomenal sejak naik ke kelas utama pada 2013 lalu. Ia bahkan sempat menjadi musuh bebuyutan sejumlah pembalap ternama termasuk legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Meski tengah dalam situasi sulit pasca cedera, The Baby Alien tetap disegani lawan di linatasan. Alex yang merupakan adik sekaligus lawan Marc di lintasan balap pun mengakui hal tersebut.

Terlepas daripada itu, Alex mengatakan ia dan Marc memiliki jalan dan pandangan hidup masing-masing meski sama-sama bersaing di kelas utama MotoGP. Ia pun tetap menaruh respect kepada sang kakak yang juga menjadi rivalnya di lintasan.

"Seiring bertambahnya usia, Anda memiliki jalan masing-masing. Itu yang saat ini rasakan," ujar Alex dilansir dari laman DAZN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/38/3035066/marc-marquez-ikut-komentari-kepergian-pramac-racing-dari-ducati-musim-depan-ZrrriluLRG.jpg
Marc Marquez Ikut Komentari Kepergian Pramac Racing dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032203/persaingan-ketat-marc-marquez-hanya-targetkan-peringkat-tiga-besar-di-motogp-2024-5psnpVWb1Y.jpeg
Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/38/3026711/marc-marquez-belum-selevel-francesco-bagnaia-untuk-tangani-motor-ducati-keYEEkmucD.jpg
Marc Marquez Belum Selevel Francesco Bagnaia untuk Tangani Motor Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/38/3023093/marc-marquez-akui-bisa-gabung-pabrikan-ducati-karena-jasa-sang-adik-xvXXH2xoWC.jpg
Marc Marquez Akui Bisa Gabung Pabrikan Ducati karena Jasa Sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/38/3020122/marc-marquez-yakin-sang-adik-segera-temukan-performa-terbaik-di-motogp-fZT7kK2Qzt.jpg
Marc Marquez Yakin Sang Adik Segera Temukan Performa Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/38/3013592/start-ke-14-marc-marquez-tak-sangka-bisa-podium-di-motogp-catalunya-2024-dztLxm08rr.JPG
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement