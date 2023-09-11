Akhirnya Bisa Finis 10 Besar di MotoGP 2023, Marc Marquez Makin Termotivasi untuk Tampil Lebih Cepat

MISANO – MotoGP San Marino 2023 menjadi seri yang spesial untuk pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. Sebab keberhasilannya finis di peringkat ketujuh di Sirkuit Misano merupakan hasil terbaiknya selama mentas di MotoGP 2023.

Sebelum-sebelumnya Marquez kesulitan untuk finis peringkat 10 besar. Bahkan rider berjuluk The Baby Alien itu baru bisa menyelesaikan balapan di MotoGP 2023 ketika memasuki seri ke-10, yakni di GP Austria.

Karena berhasil tampil apik saat mentas di Misano pada Minggu 10 September 2023 malam WIB, Marquez pun termotivasi untuk bisa tampil lebih cepat lagi di balapan-balapan selanjutnya.

“Saya bersemangat untuk melihat apakah hal ini akan terus berlanjut seperti ini pada balapan berikutnya. Kami hanya perlu performa yang lebih baik. Bagaimana saya mencapai waktu putaran yang lebih baik tidak menjadi masalah bagi saya,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (11/9/2023).

“Tidak penting apakah saya harus mengerem terlambat dan keluar dari tikungan lebih lambat atau apakah saya harus mengerem lebih awal dan kemudian berakselerasi lebih awal. Saya hanya ingin menjadi lebih cepat,” tambahnya.

Pembalap berpaspor Spanyol itu memang sukses tampil baik di Sirkuit Misano dan bahkan sempat berusaha untuk mengejar Maverick Vinales yang ada di depannya. Namun, dia gagal melakukannya dan bahkan akhirnya malah tersusul oleh Miguel Oliveira di lap-lap akhir sehingga dia harus puas finis di posisi tujuh.