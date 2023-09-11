Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akhirnya Bisa Finis 10 Besar di MotoGP 2023, Marc Marquez Makin Termotivasi untuk Tampil Lebih Cepat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |11:27 WIB
Akhirnya Bisa Finis 10 Besar di MotoGP 2023, Marc Marquez Makin Termotivasi untuk Tampil Lebih Cepat
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: Twitter/HRC_MotoGP)
A
A
A

MISANO MotoGP San Marino 2023 menjadi seri yang spesial untuk pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. Sebab keberhasilannya finis di peringkat ketujuh di Sirkuit Misano merupakan hasil terbaiknya selama mentas di MotoGP 2023.

Sebelum-sebelumnya Marquez kesulitan untuk finis peringkat 10 besar. Bahkan rider berjuluk The Baby Alien itu baru bisa menyelesaikan balapan di MotoGP 2023 ketika memasuki seri ke-10, yakni di GP Austria.

Karena berhasil tampil apik saat mentas di Misano pada Minggu 10 September 2023 malam WIB, Marquez pun termotivasi untuk bisa tampil lebih cepat lagi di balapan-balapan selanjutnya.

“Saya bersemangat untuk melihat apakah hal ini akan terus berlanjut seperti ini pada balapan berikutnya. Kami hanya perlu performa yang lebih baik. Bagaimana saya mencapai waktu putaran yang lebih baik tidak menjadi masalah bagi saya,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (11/9/2023).

Marc Marquez

“Tidak penting apakah saya harus mengerem terlambat dan keluar dari tikungan lebih lambat atau apakah saya harus mengerem lebih awal dan kemudian berakselerasi lebih awal. Saya hanya ingin menjadi lebih cepat,” tambahnya.

Pembalap berpaspor Spanyol itu memang sukses tampil baik di Sirkuit Misano dan bahkan sempat berusaha untuk mengejar Maverick Vinales yang ada di depannya. Namun, dia gagal melakukannya dan bahkan akhirnya malah tersusul oleh Miguel Oliveira di lap-lap akhir sehingga dia harus puas finis di posisi tujuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement