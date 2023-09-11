Pertama Kali Finis di 10 Besar, Marc Marquez Anggap Balapan MotoGP San Marino 2023 Sempurna!

MISANO ADRIATICO - Marc Marquez puas bisa finis di posisi 10 besar untuk pertama kalinya pada MotoGP 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu merasa telah menjalani balapan yang sempurna pada MotoGP San Marino 2023.

Hingga seri ke-11 MotoGP 2023 pekan lalu, Marquez hampir tak pernah mampu menembus 10 besar saat finis. Ia bahkan lebih sering gagal mengakhiri balapan ketimbang melihat bendera finis berkibar.

Pendekatannya mulai berubah sejak MotoGP Austria 2023 di Sirkuit Red Bull Ring, tiga pekan silam. Marquez membalap dengan lebih realistis sembari mengusung target untuk finis sebaik-baiknya.

Sikap itu perlahan mengubah peruntungan di paruh kedua MotoGP 2023. Hal itu terlihat jelas pada balapan Minggu 10 September 2023 di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. The Baby Alien mengakhiri balapan di posisi tujuh!

Balapan itu sekaligus menunjukkan kelas seorang Marquez. Berjudi dengan ban belakang soft, ia mampu membawa motor Honda RC213V bertarung di papan tengah. Tidak heran bila pembalap asal Spanyol itu merasa sudah menjalani balapan yang sempurna.

"Perjudian dengan ban itu berhasil sampai putaran ke-10. Namun, itu adalah strategi yang sempurna. Sejujurnya, saya merasa sudah menjalani balapan yang sempurna," tutur Marquez, sebagaimana mengutip dari Crash, Senin (11/9/2023).