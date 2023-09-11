Hanya 2 Kali Balapan di MotoGP 2023, Poin Dani Pedrosa Lebih Banyak dari Marc Marquez!

MISANO ADRIATICO - Hanya dua kali balapan di MotoGP 2023, poin yang dikumpulkan Dani Pedrosa sudah lebih banyak dari Marc Marquez! Padahal, test rider Red Bull KTM itu sudah pensiun sebagai pembalap sejak 2018.

Sekadar informasi, Pedrosa tampil dua kali di MotoGP 2023 dengan fasilitas wildcard. Ia pertama kali tampil pada MotoGP Spanyol 2023 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, akhir April lalu.

The Little Samurai berhasil mendulang 13 angka dari pekan balapan MotoGP Spanyol 2023. Pedrosa finis keenam (empat poin) pada Sprint Race dan ketujuh (sembilan poin) pada balapan utama.

Lima bulan berselang, Pedrosa kembali adu cepat di lintasan pada MotoGP San Marino 2023, 8-10 September, di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Ia finis keempat baik pada Sprint Race (enam poin) maupun balapan (13).

Pedrosa membawa pulang 19 angka dari Misano. Total, pembalap berusia 37 tahun itu mengumpulkan 32 poin dari dua kali keikutsertaan bermodal wildcard.

Uniknya, meski hanya turut serta di dua seri balapan musim ini, Pedrosa sudah mengumpulkan poin lebih banyak dari Marquez yang masih aktif berkompetisi! The Baby Alien sejauh ini baru mengoleksi 31 angka pada sembilan dari 12 seri yang digelar.