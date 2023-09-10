Hasil Final Indonesia Masters I 2023: Hajar Ganda Jepang, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Raih Gelar Juara!

HASIL final Indonesia Masters I 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, pun sukses menyegel gelar juara.

Kepastian itu didapat usai Sabar/Reza mengalahkan pasangan Jepang, Kakeru Kumagai/Kota Ogawa. Berlaga di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Minggu (10/9/2023) sore WIB, Sabar/Reza menang dengan skor 21-18 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza membuka laga dengan apik. Mereka berhasil unggul 5-1 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, Kakeru/Kota sempat menyamakan kedudukan pada 5-5 dan 6-6.

Namun, Sabar/Reza berhasil kembali bangkit dan unggul 8-6 meninggalkan pasangan Jepang itu. Akan tetapi, lagi-lagi perolehan poin mereka kembali berimbang dengan skor 8-8.

Kembali disamakan skornya, Sabar/Reza berhasil bangkit dan menjauh dengan unggul 12-8. Mereka terus mempertahankan keunggulan hingga skor 16-12.

Kakeru/Kota sempat berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin tersebut. Namun, Sabar/Reza berhasil mengakhiri gim pertama dengan kemenangan 21-18.