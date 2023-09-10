5 Fakta Hasil Race MotoGP San Marino 2023, Nomor 1 Marc Marquez Pertama Kali Tembus 10 Besar Musim Ini!

5 fakta hasil race MotoGP San Marino 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya berkaitan dengan rider bintang MotoGP, yakni Marc Marquez.

Ya, balapan seru bertajuk MotoGP San Marino 2023 baru saja tersaji di Sirkuit Misano, pada Minggu (10/9/2023) malam WIB. Hasilnya, Jorge Martin dari Pramac Ducati keluar sebagai pemenang.

Dalam balapan itu, sejumlah fakta menarik tersaji. Apa saja? Berikut 5 fakta hasil race MotoGP San Marino 2023.

5. Livery Spesial Francesco Bagnaia





Salah satu fakta hasil race MotoGP San Marino 2023 adalah livery spesial Francesco Bagnaia. Ya, di MotoGP San Marino 2023, Bagnaia tak mengenakan warna merah kebanggaan Ducati, melainkan memakai warna kuning.

Ini menjadi kedua kalinya Ducati memakai livery berwarna kuning dengan nama Giallo Ducati tersebut. Sebelumnya, pembalap Ducati di WorldSBK juga pernah mengenakan seragam warna kuning itu di Sirkuit Misano juga.

“Ducati itu merah dan seperti brand kuat lainnya, warna itu menjadi identitas kuat. Giallo Ducati yang akan kita lihat hari ini adalah warna dari masa lalu yang biasanya bersandingan dengan merah, yang akhirnya menjadi bagian dari identitas dan tradisi kami," jelas Direktur Strategi & Centro Stile Ducati, Andrea Ferraresi.

Dengan livery spesial ini, Bagnaia pun bisa tampil apik. Dia finis di posisi ketiga sehingga membuat dirinya makin kukuh memimpin klasemen sementara.

4. Penampilan Apik Dani Pedrosa





Kemudian, ada penampilan apik dari Dani Pedrosa. Ya, test rider KTM Red Bull ini mendapat wildcard sehingga bisa ikut mentas di MotoGP San Marino 2023.

Pedrosa pun bekerja luar biasa. Dia bahkan nyaris naik podium di race MotoGP San Marino 2023. Tetapi, akhirnya eks rider Repsol Honda itu finis di urutan keempat. Kondisi ini juga terjadi di sesi sprint race. Tetapi, Pedrosa memilih merendah atas kinerja apiknya itu.