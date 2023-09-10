Bukan Merah, Francesco Bagnaia Pakai Livery Khusus Warna Kuning di MotoGP San Marino 2023

MISANO – Francesco Bagnaia dan Ducati Lenovo bakal pakai livery khusus di MotoGP San Marino 2023. Bukan menggunakan warna merah yang sudah jadi ciri khas dari tim itu dan Bagnaia, mereka akan tampil dengan warna kuning di MotoGP San Marino 2023.

Livery berwarna kuning ini bukan hanya digunakan dalam balapan utama MotoGP San Marino 2023. Juara MotoGP 2022 itu juga memakai warna tersebut pada sesi pemanasan yang berlangsung hari ini juga.

“Dimulai dengan sesi warm up di pagi hari, Desmosedici GP23 yang akan dikendarai Bagnaia akan menampilkan livery spesial yang akan terlihat juga di 27 lap balapan utama," tulis keterangan di laman resmi Ducati, Minggu (10/9/2023).

"Seluruh anggota tim Ducati di MotoGP juga akan mengenakan Giallo Ducati begitupun dengan sang juara bertahan, Bagnaia, yang akan mengenakan pakaian dengan warna yang sama atas motornya, yakni kuning," lanjutnya.

Ini menjadi kedua kalinya Ducati menampilkan livery berwarna kuning dengan nama Giallo Ducati tersebut. Sebelumnya, pembalap Ducati di WorldSBK juga pernah mengenakan seragam selain warna merah itu di sirkuit yang sama dengan MotoGP San Marino kali ini, yakni Sirkuit Misano.