Hasil Pemanasan MotoGP San Marino 2023: Marc Marquez Hancur Lebur, Francesco Bagnaia Tercepat!

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: HRC)

HASIL pemanasan MotoGP San Marino 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai tercepat.

Sesi pemanasan atau warm up MotoGP San Marino 2023 digelar di Sirkuit Misano telah selesai digelar pada Minggu (10/9/2023) sore WIB. Dalam sesi yang berlangsung selama 10 menit ini, Bagnaia sukses tampil gemilang sehingga keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 31,785 detik.

Uniknya, Bagnaia tak menggunakan livery berwarna merah khas Ducati seperti biasanya di sesi ini. Dia menggunakan motor Desmosedisi GP23-nya dengan livery khusus berwarna kuning sebagai penghormatan untuk dunia balap motor Italia.

Selain Bagnaia, Marco Bezzecchi juga tampil apik sehingga menempati posisi kedua. Lalu, posisi ketiga diamankan Jorge Martin dari Pramac Ducati.

Jorge Martin sebenarnya sempat mencatatkan waktu tercepat dalam kesempatan terakhirnya. Sayangnya, catatan waktunya dibatalkan karena dia melanggar batas trek.

Selanjutnya, Brad Binder dari KTM Red Bull menduduki urutan keempat. Lalu, rider LCR Honda, Takaaki Nakagami, membuat kejutan dengan berada di tempat kelima dengan selisih 0,299 detik saja dari Bagnaia.