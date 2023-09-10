Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kesulitan di Sprint Race MotoGP San Marino 2023, Marc Marquez Sampai Lakukan Towing demi Raih Hasil Terbaik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |16:04 WIB
Kesulitan di Sprint Race MotoGP San Marino 2023, Marc Marquez Sampai Lakukan Towing demi Raih Hasil Terbaik
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MISANO – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez melalukan berbagai cara untuk bisa finis di posisi terbaik saat mentas di sprint race MotoGP San Marino 2023. Termasuk di antaranya ia menggunakan teknik towing untuk bsia finis di peringkat 10 besar.

Ya, The Baby Alien -julukan Marquez- berhasil finis di urutan ke-10 dalam sprint 13 lap di MotoGP San Marino 2023, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Dia berjarak dua detik saja dari adiknya, Alex Marquez dari Gresini Ducati, yang berada tepat di depannya, tetapi terpaut 11,3 detik dari sang pemenang, Jorge Martin dari Pramac Ducati.

Kendati demikian, juara MotoGP enam kali itu menjadi pembalap Honda terbaik dalam sprint tersebut. Sebab, tiga pembalap Honda lainnya, Takaaki Nakagami, Stefan Bradl dan Joan Mir berada di urutan 21, 22 dan 23 alias tiga urutan terbelakang meski Bradl terlempar karena terkena penalti tiga detik akibat melanggar batas lintasan.

Meski begitu, Marc mengatakan bahwa motor RC213V-nya memang tak punya kecepatan untuk bisa bersaing dengan para pembalap yang ada di barisan depan. Alhasil, dia sengaja memberikan jalan bagi sang adik untuk menyalipnya agar bisa melakukan towing padanya.

Marc Marquez

“Dalam sprint saya tidak memiliki kecepatan untuk mengikuti orang-orang teratas di beberapa lap pertama. Kemudian saudara laki-laki saya, Alex menyusul saya dan saya melihat bahwa bukan hanya dia saja, tapi pembalap lain juga,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Minggu (10/9/2023).

“Saya tahu dari sesi latihan bahwa dia memiliki kecepatan yang lebih baik. Jadi saya membiarkannya lewat dan kemudian menggunakannya untuk membuka celah antara saya dan pembalap lain,” tambahnya.

Halaman:
1 2
