HOME SPORTS MOTOGP

Curhat Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi, Kesakitan di Tangan saat Coba Jegal Jorge Martin Menang di Sprint Race MotoGP San Marino 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:51 WIB
Curhat Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi, Kesakitan di Tangan saat Coba Jegal Jorge Martin Menang di Sprint Race MotoGP San Marino 2023
Marco Bezzecchi rasakan sakit di tangan yang cedera saat sprint race MotoGP San Marino 2023. (Foto: Instagram/@marcobez72)




MURID Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, curhat soal penampilannya di sprint race MotoGP San Marino 2023. Pembalap Mooney VR46 itu mengaku merasa kesakitan di tangan saat bersaing memperebutkan kemenangan di sprint race melawan Jorge Martin (Pramac Ducati).

Rasa sakit itu muncul karena Bezzecchi mengalami kecelakaan di lap pertama balapan utama MotoGP Catalunya 2023 pada pekan lalu. Insiden itu pun membuat tangan kirinya cedera, terutama di bagian ibu jarinya.

Marco Bezzecchi

Ketika konferensi pers menjelang GP San Marino 2023, Bezzecchi menyebut bahwa kondisinya membaik. Meski begitu, dia masih sangat berat untuk menggenggam setang motornya.

Benar saja, Bezzecchi akhirnya merasakan sakit di sprint race MotoGP San Marino 2023 yang berlangsung kemarin malam. Meski begitu, dia tetap tampil apik sehingga mengamankan posisi kedua.

Bezz -sapaan Bezzecchi- mengaku tak mampu mengejar sang pembalap Pramac Ducati, yang kemudian keluar sebagai pemenangnya di sprint race. Akan tetapi, dia hanya bersilih 1,4 detik di belakang Martin.

Bezzecchi pun mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa mengejar Martin karena rasa sakit di tangannya mulai datang ketika dia mendekati sang rival. Selain itu, dia juga melakukan beberapa kesalahan karena merasa seperti kehilangan tenaga akibat cederanya itu.

