Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!

HASIL final FIBA World Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Jerman pun sukses menyabet gelar juara FIBA World Cup 2023.

Kepastian itu didapat Jerman usai menumbangkan Serbia 83-77 dalam laga yang digelar di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina, Minggu (10/9/2023) malam WIB. Ini menjadi pertamanya kalinya Jerman menjadi juara FIBA World Cup.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bertarung mati-matian pada partai puncak Piala Dunia Bola Basket tahun ini. Namun, pada akhirnya, Jerman sukses menuntaskan FIBA World Cup 2023 tanpa kekalahan dan merebut gelar perdananya sepanjang sejarah.

Sebenarnya, Serbia memulai laga dengan apik. Mereka mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 26-23. Sepuluh menit pertama, laga puncak itu berlangsung sengit sejak awal.

Pada kuarter kedua, pertandingan berjalan makin ketat dengan Jerman yang berhasil bangkit dan menambahkan 24 poin. Skor imbang tercipta pada paruh pertama laga dengan skor 47-47.

Selepas rehat, Jerman tancap gas dan Serbia justru melempem pada kuarter ketiga. Alhasil, Jerman melesat dan unggul 69-57 memasuki kuarter terakhir.

Pada kuarter keempat, giliran Serbia yang melesat dan mampu secara perlahan mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jerman. Dua tembakan free throw yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Aleksa Avramovic pada saat laga menyisakan 1 menit 20 detik membuat perbedaan poin tersisa tiga poin dengan skor 75-78.

Serbia langsung berhasil mendapatkan steal setelah itu dan berkesempatan untuk menyamakan kedudukan melalui Marko Guduric. Sayangnya, percobaan tiga angka yang dilakukannya gagal dan skor masih 75-78.