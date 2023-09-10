Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |21:59 WIB
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
Timnas Basket Jerman juara FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/@dbb_basketball)
A
A
A

HASIL final FIBA World Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Jerman pun sukses menyabet gelar juara FIBA World Cup 2023.

Kepastian itu didapat Jerman usai menumbangkan Serbia 83-77 dalam laga yang digelar di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina, Minggu (10/9/2023) malam WIB. Ini menjadi pertamanya kalinya Jerman menjadi juara FIBA World Cup.

Timnas Basket Jerman

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bertarung mati-matian pada partai puncak Piala Dunia Bola Basket tahun ini. Namun, pada akhirnya, Jerman sukses menuntaskan FIBA World Cup 2023 tanpa kekalahan dan merebut gelar perdananya sepanjang sejarah.

Sebenarnya, Serbia memulai laga dengan apik. Mereka mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 26-23. Sepuluh menit pertama, laga puncak itu berlangsung sengit sejak awal.

Pada kuarter kedua, pertandingan berjalan makin ketat dengan Jerman yang berhasil bangkit dan menambahkan 24 poin. Skor imbang tercipta pada paruh pertama laga dengan skor 47-47.

Selepas rehat, Jerman tancap gas dan Serbia justru melempem pada kuarter ketiga. Alhasil, Jerman melesat dan unggul 69-57 memasuki kuarter terakhir.

Pada kuarter keempat, giliran Serbia yang melesat dan mampu secara perlahan mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jerman. Dua tembakan free throw yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Aleksa Avramovic pada saat laga menyisakan 1 menit 20 detik membuat perbedaan poin tersisa tiga poin dengan skor 75-78.

Serbia langsung berhasil mendapatkan steal setelah itu dan berkesempatan untuk menyamakan kedudukan melalui Marko Guduric. Sayangnya, percobaan tiga angka yang dilakukannya gagal dan skor masih 75-78.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2877904/fiba-world-cup-2023-yessica-stephani-ceritakan-pengalamannya-jadi-volunteer-terbaik-erX0yUhfwg.jpg
FIBA World Cup 2023: Yessica Stephani Ceritakan Pengalamannya Jadi Volunteer Terbaik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement