Rangkaian Acara Puncak Haornas 2023: Ada Aldi Taher hingga Setia Band!

RANGKAIAN acara puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2023 atau yang ke-40 tahun akan dibahas Okezone. Acara tersebut bakal berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Peringatan Haornas ke-40 tahun 2023 ini menjadi momen refleksi. Selain itu, juga merupakan kesempatan untuk menghargai prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional maupun nasional.

Di mana, atlet-atlet yang berbakat telah mengukir sejarah dengan memenangkan medali di Olimpiade, Asian Games, dan berbagai kompetisi dunia lainnya. Mereka jadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar impiannya dalam dunia olahraga.

Haornas ke-40 sendiri jatuh tepat pada hari ini, Sabtu 9 September 2023. Seluruh masyarakat Indonesia pun bersatu dalam semangat persatuan dan olahraga.

Berbagai acara akan digelar di seluruh Indonesia, mulai dari pertandingan sepakbola hingga senam. Semua ini bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengajak masyarakat untuk aktif dalam berolahraga.

Adapun, acara puncak Haornas 2023 ini akan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB. Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo pun akan menghadiri acara tersebut.