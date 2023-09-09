Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komentator BWF Bingung Kebangetan PBSI Pecah Duet Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di Denmark Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:12 WIB
Komentator BWF Bingung Kebangetan PBSI Pecah Duet Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di Denmark Open 2023
Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dipecah di Denmark Open 2023. (Foto: PBSI)
KOMENTATOR BWF, Ben Beckman, bingung kebangetan usai tahu PBSI memecah duet Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di Denmark Open 2023. Mantan pebulu tangkis Inggris itu pun mempertanyakan alasan mengapa PBSI memisahkan kongsi pasangan berjuluk The Minions itu tersebut.

Sebagaimana diketahui, PBSI telah mendaftarkan dua pasangan ganda putra baru pada Jumat 8 Septemver 2023 untuk tampil di Denmark Open 2023 pada 17-22 Oktober. Mereka adalah Kevin Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan BWF, pasangan Kevin/Rinov dan Marcus/Rehan masuk daftar reserve atau cadangan nomor ganda putra Denmark Open 2023. Nantinya, Kevin/Rinov dan Marcus/Rehan baru akan bisa bermain di turnamen ini jika ada ganda putra di peringkat 32 besar memutuskan mundur.

Ben Beckman pun mengomentari keputusan PBSI yang mendaftarkan duet Kevin/Rinov dan Marcus/Rehan di Denmark Open 2023. Dia mengaku sangat kebingungan mengapa PBSI memecah duet Kevin Sanjaya/Marcus Gideon dan memasangkannya dengan partner baru.

“Bilang saja saya bingung. Ketika saya melihat postingan yang dilampirkan pada foto ini, saya benar-benar bingung,” ungkap Ben Beckman di Instagram pribadinya, @ben_beckman_bwf, dikutip Sabtu (9/9/2023).

“Saking bingungnya, saya menatap selama 5 menit sampai apa yang dikatakannya benar-benar meresap,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kebingungan Ben Beckman bertambah karena Kevin dan Marcus dipasangkan dengan pemain spesialis ganda campuran andalan Indonesia. Rinov Rivaldy berpasangan dengan Pitha Haningtyas Mentari yang menempati peringkat 16 dunia, sedangkan Rehan Naufal berduet dengan Lisa Ayu Kusumawati yang duduk di peringkat 11 dunia.

Halaman:
1 2
