HOME SPORTS NETTING

Head to Head Jonatan Christie vs Viktor Axelsen Jelang Semifinal China Open 2023'

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:58 WIB
Head to Head Jonatan Christie vs Viktor Axelsen Jelang Semifinal China Open 2023'
Viktor Axelsen dan Jonatan Christie akan saling berhadapan di semifinal China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZOU - Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke babak semifinal China Open 2023. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menantang unggulan satu asal Denmark, Viktor Axelsen.

Ini jelas bukan pertandingan mudah bagi Jojo di babak semifinal. Berbicara mengenai rekor pertemuam, Jonatan Christie tercatat baru menang sebanyak dua kali dari 10 pertemuan melawan Viktor Axelsen.

 Terakhir kali Jonatan Christie menang atas Viktor Axelsen adalah pada ajang Malaysia Open 2019 lalu. Kala itu Jojo berhasil menang dua game langsung 21-18 dan 21-19.

Meski kurang diunggulkan, segala sesuatu masih bisa terjadi di lapangan. Semua pecinta bulu tangkis Indonesia berharap Jonatan Christie bisa tampil maksimal dan merebut tiket ke babak final.

Jonatan Christie melaju ke semifinal China Open 2023 usai mengalahkan rekan senegara, Shesar Hiren Rhustavito. Tampil dominan, Jojo menang dua game langsung atas Vito dengan skor 21-12 dan 21-17.

Halaman:
1 2
