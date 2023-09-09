Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2023: Marc Marquez Tembus 8 Besar, Jorge Martin Tercepat!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:01 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2023: Marc Marquez Tembus 8 Besar, Jorge Martin Tercepat!
Berikut hasil latihan bebas 2 MotoGP San Marino 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HASIL latihan bebas 2 MotoGP San Marino 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, sendiri keluar sebagai tercepat dalam sesi ini.

Sesi latihan bebas 2 MotoGP San Marino 2023 digelar di Sirkuit Misano, San Marino, Sabtu (9/9/2023) sore WIB. Jorge Martin menjadi yang tercepat dengan caatatan waktu 1 menit 31,803 detik.

Jorge Martin

Di urutan kedua, ada Michele Pirro (Ducati Lenovo) dengan catatan waktu 1 menit 32,169 detik. Sementara itu, di posisi ketiga, ada rider Mooney VR46, Luca Marini.

Bukan hanya mereka, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, juga menuai hasil yang cukup apik. Dia bisa menembus posisi delapan besar.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Sesi latihan bebas 2 MotoGP San Marini 2023 berjalan di tengah suasana yang cerah. Jorge Martin berhasil memanfaatkan kondisi ini dengan baik. Dia tampil gacor sehingga sukses keluar sebagai yang tercepat.

Ducati tak hanya unjuk kekuatan lewat aksi Jorge Martin saja. Ada 4 pembalap yang bisa mengisi posisi teratas. Bahkan, sang test rider yang mendapat wildcard di MotoGP San Marino 2023 ini, yakni Michele Pirro, bisa menembus posisi kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
