HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Finis di Catalunya, Francesco Bagnaia Siap Tampil Maksimal di MotoGP San Marino 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:39 WIB
Gagal Finis di Catalunya, Francesco Bagnaia Siap Tampil Maksimal di MotoGP San Marino 2023
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia (Foto: MotoGP)
MISANO - Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, siap kembali bersaing di MotoGP San Marino 2023 yang berlangsung akhir pekan ini, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- kembali mengincar hasil maksimal setelah gagal finis di Sirkuit Catalunya, akhir pekan kemarin.

Francesco Bagnaia menutup seri MotoGP Catalunya 2023 dengan kecelakaan horror. Dia mengalami highside di Tikungan 2 pada lap pertama yang membuatnya terjatuh di tengah lintasan dan kakinya pun terlindas oleh Brad Binder.

Beruntung pembalap asal Italia itu tak mengalami cedera yang parah. Bagnaia pun dinyatakan fit dalam tes medis sehingga bisa membalap di MotoGP San Marino 2023.

Izin kembali ke lintasan balap disambut antusias oleh Bagnaia. Juara Dunia MotoGP 2022 itu mengklaim dirinya bakal mengeluarkan semua kemampuan untuk bisa meraup poin sebanyak mungkin dari trek favoritnya tersebut.

“Tentu saja saya akan memberikan segalanya (di MotoGP San Marino 2023), tapi pertama-tama saya harus melihat bagaimana perasaan saya di atas motor. Ini jelas merupakan salah satu akhir pekan favorit saya, ini adalah balapan kandang saya dan kekuatan yang diberikan para penggemar kepada kami sungguh luar biasa,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek.

“Saya sering berlatih di sini dan mengetahui lintasannya dengan baik. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya,” tambahnya.

