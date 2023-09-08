Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan Kenapa Pevoli Indonesia Farhan Halim Dijuluki Mullet

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |05:02 WIB
Alasan Kenapa Pevoli Indonesia Farhan Halim Dijuluki Mullet
Atlet voli Farhan Halim dikenal karena gaya rambut mullet-nya (Foto: Instagram/ieufarhan)
ALASAN kenapa pevoli Indonesia Farhan Halim dijuluki Mullet menarik untuk diulas. Sebagai pencinta olahraga voli, Anda tentunya sudah tidak asing dengan sosok pemain satu ini.

Farhan Halim merupakan salah satu pemain voli terbaik Indonesia yang dikenal dengan teknik servisnya. Kemampuan Farhan dalam permainan ini bahkan membuatnya ikut andil dalam kemenangan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023.

Farhan Halim

Selain dikenal dengan teknik servisnya, Farhan juga dikenal dengan sebutan Bang Mullet. Alasan kenapa pevoli Indonesia Farhan Halim dijuluki Mullet pun cukup menarik.

Atlet yang lahir pada 26 April 2001 tersebut rupanya mendapatkan julukan Bang Mullet sejak ia berlaga di Proliga 2023. Julukan tersebut rupanya merujuk pada gaya rambut yang ia gunakan.

Ia mengaku bahwa awalnya mendapatkan gaya rambut seperti itu menjelang PON Papua 2021. Kala itu ia sebenarnya iseng dan bosan karena potongan rambutnya selalu itu-itu saja. Sehingga Farhan memberanikan diri mencoba potongan gaya rambut baru.

Farhan pun sempat meminta saran kepada temannya mengenai gaya rambut yang bagus. Akhirnya ia meminta kepada tukang pangkas rambut untuk memangkas rambutnya dengan gaya Mullet.

