Dejan Ferdinansyah Alami Cedera Lutut Usai Dikalahkan Wakil Tuan Rumah di China Open 2023

CHANGZHOU - Dejan Ferdinansyah mengalami cedera lutut setelah kalah bersama duetnya, Gloria Emanuelle Widjaja, dari unggulan pertama Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong di babak 16 besar China Open 2023. Pebulu tangkis PB Djarum itu berharap cederanya tak terlalu serius.

Pasangan Dejan/Gloria menelan kekalahan di babak kedua China Open 2023 yang berlangsung Kamis 7 September pagi WIB di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou. Mereka takluk dua gim langsung 5-21 dan 17-21.

Setelah tak berkutik di gim pertama, pasangan ranking 17 dunia itu memberikan perlawanan sengit di gim kedua. Bahkan, mereka sempat unggul 15-12 dan 17-15.

Sayangnya, Dejan/Gloria lengah di poin-poin kritis. Alhasil, Zheng/Huang mendapatkan enam poin beruntun untuk mengunci kemenangan dengan skor 21-17.

“Kami kalah start di gim pertama karena kami kaget dan kurang siap dengan sisi lapangan yang sangat berangin jadi sulit untuk mengontrol pengembalian bola,” kata Gloria dikutip dari rilis PBSI, Jumat (8/9/2023).

“Kami menyiapkan untuk ambil di gim kedua dan sudah berjalan cukup berhasil, sempat 2-3 poin unggul tapi akhirnya tersusul oleh kualitas dan keunggulan mereka,” tambah perempuan berusia 29 tahun tersebut.