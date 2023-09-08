Hasil Perempatfinal China Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk dari Wakil Korea Selatan

HASIL perempatfinal China Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri menderita kekalahan dua set langsung dari wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dengan skor 15-21 dan 17-21.

Hasil itu pun membuat Bagas/Fikri gagal melanjutkan kiprahnya ke babak semifinal China Open 2023. Sementara itu, Kang/Seo akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak semifinal.

Di gim pertama, Bagas/ Fikri cukup mampu menujukkan penampilan apik mereka di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.. Sejumlah serangan berhasil membuahkan hasil positif mengangkat skor wakil Tanah Air itu.

Namun Kang/Seo bisa menangani serangan Bagas/ Fikri dengan baik. Mereka unggul lebih dulu di paruh gim pertama dengan jarak lima poin dalam skor 11-6.

Setelah rehat, Bagas/Fikri sempat berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi dua poin dalam skor 13-11. Namun, mereka tetap takluk dengan skor 21-15 pada akhirnya.