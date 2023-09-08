Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal China Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk dari Wakil Korea Selatan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:58 WIB
Hasil Perempatfinal China Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk dari Wakil Korea Selatan
Bagas Maulana/Shohibul Fikri tersingkir di perempatfinal China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal China Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri menderita kekalahan dua set langsung dari wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dengan skor 15-21 dan 17-21.

Hasil itu pun membuat Bagas/Fikri gagal melanjutkan kiprahnya ke babak semifinal China Open 2023. Sementara itu, Kang/Seo akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak semifinal.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Di gim pertama, Bagas/ Fikri cukup mampu menujukkan penampilan apik mereka di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.. Sejumlah serangan berhasil membuahkan hasil positif mengangkat skor wakil Tanah Air itu.

Namun Kang/Seo bisa menangani serangan Bagas/ Fikri dengan baik. Mereka unggul lebih dulu di paruh gim pertama dengan jarak lima poin dalam skor 11-6.

Setelah rehat, Bagas/Fikri sempat berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi dua poin dalam skor 13-11. Namun, mereka tetap takluk dengan skor 21-15 pada akhirnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement