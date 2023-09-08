Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Akui Carlos Alcaraz Tak Kalah Hebat dari Para Legenda Tenis

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |05:43 WIB
Novak Djokovic Akui Carlos Alcaraz Tak Kalah Hebat dari Para Legenda Tenis
Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz (Foto: Reuters)
A
A
A

PETENIS Novak Djokovic secara langsung mengakui kehebatan Carlos Alcaraz bahkan jika dibandingkan dengan para legenda tenis. Pendapat Djokovic ini sekaligus mematahkan penilaian paman dari Rafael Nadal yang mengatakan petenis zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang.

Sebelumnya, paman sekaligus mantan pelatih Rafael Nadal, Toni Nadal, membandingkan petenis zaman sekarang dengan zaman dahulu. Menurutnya, petenis 10-15 tahun lalu lebih hebat dari yang bermain saat ini.

"Saya tidak setuju dengan itu karena tiap generasi memiliki sekelompok petenis hebat yang menonjol. Saat ini kita memiliki Carlos Alcaraz, (Holger) Rune, dan (Jannik) Sinner," ucap Djokovic dilansir dari Sportskeeda, Kamis (7/9/2023).

"Mereka mendominasi banyak turnamen pada dua tahun terakhir," lanjutnya.

Djokovic mengatakan bahwa tiap petenis memiliki kehebatan masing-masing. Seperti contohnya Alcaraz yang bermain dengan gayanya sendiri dengan permainan yang komplet.

"Cara Alcaraz bermain, bertahan, menyerang, sangatlah komplet. Dia akan tetap memenangi gelar yang sama 10-15 tahun yang lalu karena tiap generasi memiliki juaranya masing-masing," tegas Djokovic.

Halaman:
1 2
