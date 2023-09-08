Evaluasi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Usai Takluk dari Bagas Maulana/Shohibul Fikri di China Open 2023

PRAMUDYA Kusumawardana/Yeremia Rambitan ungkap penyebab takluk dari Bagas Maulana/Shohibul Fikri di China Open 2023. Pramudya/Yeremia mengaku melakukan banyak kesalahan sendiri dalam laga itu.

Perang saudara antarwakil Indonesia terjadi di nomor ganda putra pada Kamis (7/9/2023) malam WIB. Dalam duel di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Pramudya/Yeremia kandas dengan skor 16-21 dan 12-21 dari rekan senegaranya, Bagas/Fikri.

"Saya juga mainnya agak kurang enak, banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri," ungkap Pramudya, Kamis (7/9/2023).

Yeremia mengamini pernyataan Pramudya bahwa permainannya kurang sempurna selama 32 menit. Dia mengatakan bahwa pola permainan di lapangan tidak berjalan dengan baik.BACA JUGA:

"Pola permainan kami sama sekali tidak keluar," kata Yeremia.