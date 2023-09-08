Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tangan Kiri Masih Cedera, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Pantang Absen di MotoGP San Marino 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:07 WIB
Tangan Kiri Masih Cedera, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Pantang Absen di MotoGP San Marino 2023
Marco Bezzecchi kala berlaga di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcobez72)
MISANO – Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, membeberkan kondisinya jelang MotoGP San Marino 2023 yang digelar pada akhir pekan ini. Meski tangan kirinya masih cedera, murid Valentino Rossi itu pantan untuk absen di MotoGP San Marino 2023.

Bezzecchi mengatakan bahwa dirinya hanya menderita cedera ringan saja. Kondisinya pun semakin membaik setelah tangannya menjalani perawatan fisioterapi.

Marco Bezzecchi

“Walaupun tangan kiri saya sakit, tapi saya masih bisa berkendara dengan adrenalin (di Catalunya),” ujar Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari Speedweek, Jumat (8/9/2023).

“Saya juga merasakan sakit, termasuk di punggung dan kaki kanan saya. Di rumah, saya putuskan untuk memeriksakannya dan untungnya tidak ada yang serius, hanya benturan keras saja,” lanjutnya.

“Tetapi, otot-otot di tangan saya kencang, sulit bagi saya untuk menggenggam setang dengan erat,” jelas Bezzecchi.

“Tetapi, segalanya menjadi lebih baik dari hari ke hari dan kami melakukan dua atau tiga sesi fisioterapi sehari untuk memperbaiki situasi. Saya harus mengatakan, saya merasakan langkah yang baik hari ini dibandingkan kemarin dan saya positif tentang hari esok,” sambungnya.

Murid Valentino Rossi itu pun memprediksi cedera itu akan membuatnya kesulitan untuk meraih hasil maksimal di MotoGP San Marino 2023 karena treknya yang sangat menguras tenaga. Meski begitu, dia tetap siap tempur di Sirkuit Misano, yang jaraknya sangat dekat dengan rumahnya itu.

"Ini pasti akan sulit. Karena meskipun Anda baik-baik saja, itu adalah rute yang menuntut fisik. Selain di tangan, saya merasa baik secara keseluruhan. Jadi saya siap bertarung,” ujar rider berusia 24 tahun itu.

Bezzecchi sendiri saat ini duduk di peringkat tiga klasemen sementara MotoGP 2023 dengan torehan 189 poin. Namun, jaraknya dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kini semakin lebar yakni 71 dan 21 poin, setelah dia tampil kurang maksimal di Catalunya pekan lalu.

