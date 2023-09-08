Jadwal Lengkap MotoGP San Marino 2023, Nonton Live di Vision+

JAKARTA – Setelah sukses dengan balapannya di Catalunya pada minggu lalu, MotoGP kembali mengadakan balapan bergengsinya di San Marino, tepatnya di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
MotoGP San Marino tahun ini secara resmi disebut Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Balapan akan dimulai dengan sesi kualifikasi pada tanggal 8 dan 9 September 2023, dilanjutkan dengan balapan utama yang diselenggarakan pada Minggu, 10 September 2023.
Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 8 September 2023
Latihan 1 MotoE: 13.30 – 13.45 WIB
Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB
Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB
Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB
Latihan 2 MotoE: 17.35 – 17.50 WIB
Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB
Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB
Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB
Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB
Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.50 WIB
Sabtu, 9 September 2023
Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB
Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB
Latihan Bebas 2 MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB
Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB
Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB
Balapan 1 MotoE: 17.15 – 17.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 – 18.05 WIB
Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB
Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB
Balapan 2 MotoE: 21.10 – 21.30 WIB
Minggu, 10 September 2023
Pemanasan MotoGP: 14.40 – 14.50 WIB
Balapan Moto3: 16.00 – 16.35 WIB
Balapan Moto2: 17.15 – 17.55 WIB
Balapan MotoGP: 19.00 – 19.50 WIB