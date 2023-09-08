Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Sahabat Valentino Rossi saat Masih Berada di Lintasan MotoGP, Nomor 1 Sampai Disebut The Next Rossi!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:28 WIB
4 Sahabat Valentino Rossi saat Masih Berada di Lintasan MotoGP, Nomor 1 Sampai Disebut The Next Rossi!
Marco Simoncelli bersama Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

4 sahabat Valentino Rossi saat masih berada di lintasan MotoGP menarik dikulik. Sebab, Rossi telah menjadi sosok legendaris di dunia MotoGP sehingga serba-serbi soal dirinya selalu menarik diulas.

Sepanjang kariernya di MotoGP, Rossi sendiri kerap terlibat perseteruan dengan pembalap lain karena panasnya persaingan. Sebut saja Casey Stoner, Max Biaggi, Sete Gibernau, Jorge Lorenzo, hingga yang paling melegenda adalah Marc Marquez, mereka pernah berseteru dengan Rossi.

Valentino Rossi

Di balik itu, Rossi tetap bisa berteman dekat dengan sejumlah pembalap. Bahkan, pembalap yang identic dengan nomor 46 itu juga memiliki banyak kisah persahabatan dengan pembalap lain. Berikut telah Okezone rangkum 4 sahabat Valentino Rossi saat masih berada di lintasan MotoGP.

4. Colin Edwards

Colin Edwards

Colin Edwards adalah pembalap yang aktif pada kurun waktu 2003 hingga 2014. Sayangnya, kariernya tidak begitu bersinar seperti halnya Valentino Rossi.

Prestasi terbaiknya hanya finis di peringkat keempat klasemen pembalap MotoGP 2005 bersama Gauloises Yamaha. Meski begitu, Rossi menganggap Edwards adalah salah satu pembalap yang mengajarkannya banyak hal.

Oleh sebab itu, saat rekannya itu memutuskan pensiun di MotoGP Indianapolis pada 2014, Rossi menjadi orang yang sangat terpukul. Kini, Rossi juga telah mengikuti jejak Colin Edwards untuk pensiun dari MotoGP.

3. Maverick Vinales

Maverick Vinales

Sahabat Rossi di lintasan MotoGP berikutnya adalah Maverick Vinales. Meski baru mulai terjun ke MotoGP pada 2015, Vinales mampu menjadi salah satu pesaing The Doctor di lintasan.

Kendati bersaing di lintasan, Rossi dan Vinales memiliki hubungan baik di luar lintasan. Terbukti, keduanya kerap memberi selamat setiap kali mereka meraih podium di sebuah balapan. Kedekatan mereka pula yang kemudian membuat Yamaha merekrut Maverick Vinales sebagai pengganti Jorge Lorenzo di MotoGP 2017.

Halaman:
1 2
