HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Masih Bingung Soal Penyebab Kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:02 WIB
Francesco Bagnaia Masih Bingung Soal Penyebab Kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023
Francesco Bagnaia langsung di bawa ke rumah sakit usai mengalami insiden serius di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters)
MISANO – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mengungkapkan kronologi kecelakaan horror yang dialaminya dalam balapan utama MotoGP Catalunya 2023. Namun, dia dan timnya masih bingung dan belum mengetahui secara pasti penyebabnya karena dia tak melakukan kesalahan apa pun.

Pecco -sapaan Bagnaia- mendapatkan hari keberuntungan terbesar dalam hidupnya dalam balapan utama MotoGP Catalunya 2023 pada akhir pekan lalu. Bagaimana tidak? Dirinya lolos dari kecelakaan yang bisa saja membuatnya kehilangan nyawa.

Bintang asal Italia itu mengalami highside di Tikungan 2 pada lap pertama yang membuatnya tersungkur di tengah lintasan. Dia pun nyaris tertabrak oleh pembalap yang berada di belakangnya, hingga akhirnya hanya kakinya yang terlindas oleh rider KTM Red Bull, Brad Binder.

Ternyata, juara MotoGP 2023 itu sudah merasakan tanda-tanda kecelakaan itu pada lap pemanasan. Sebab, dia kehilangan cengkraman ban belakangnya sehingga sempat nyaris terjatuh beberapa kali.

“Saya sudah merasa pada putaran pemanasan bahwa saya tidak memiliki cengkraman pada roda belakang. Saya hampir terjatuh tiga kali, di tikungan 3, 9 dan 13, dan saya bahkan tidak menginjakkan kaki karena itu hanya putaran pemanasan,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (8/9/2023).

“Di tikungan pertama saya sedikit kehilangan kendali roda belakang dan Jorge (Martin) harus mengerem dengan keras, itulah mengapa saya mendapat celah ini di tikungan kedua. Begitu saya membalikkan motor dan membuka gas sedikit, saya kehilangan kendali atas roda belakang,” tambahnya.

