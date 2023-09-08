Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2023 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP San Marino 2023?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |06:00 WIB
Jadwal MotoGP 2023 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP San Marino 2023?
Menanti gebrakan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2023 (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

JADWAL MotoGP 2023 hari ini, Jumat (8/9/2023) akan dibahas di sini. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, beserta para pembalap lainnya akan mengkuti sesi latihan bebas di MotoGP San Marino 2023.

Marc Marquez masih mengalami kesulitan untuk menemukan tajinya dalam balapan pekan lalu di Catalunya. Pembalap Repsol Honda, yang telah berkutat dengan masalah motor dan cedera pada sepanjang tahun ini, hanya mampu finis ke-13 dalam balapan utama di Sirkuit Catalunya, Minggu (3/9/2023).

Marc Marquez

Namun, Marquez semakin memperlihatkan peningkatan karena dia mampu konsisten untuk finis di balapan utama. Pada balapan sebelumnya di Austria, itu merupakan balapan pertama yang mampu diselesaikan oleh Marquez karena sebelumnya dia selalu terjatuh pada balapan utama sejak seri pertama musim ini.

Sementara itu, balapan di Catalunya memakan korban, yaitu Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati Lenovo itu terpelanting pada tikungan ketiga hingga kakinya terlindas oleh Brad Binder.

Bagnaia pun tidak bisa melanjutkan balapan pada hari itu. Pembalap asal Italia itu pun mulai terancam di puncak klasemen karena Jorge Martin mampu memangkas ketertinggalan menjadi 50 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
