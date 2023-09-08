Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Disebut Bakal Hengkang ke Tenis, Pembalap F1 Ini Bercanda soal Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:28 WIB
Disebut Bakal Hengkang ke Tenis, Pembalap F1 Ini Bercanda soal Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz
Lance Stroll dirumorkan akan berganti profesi menjadi petenis (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

PEMBALAP F1, Lance Stroll, tengah kencang dirumorkan akan berganti profesi menjadi petenis. Namun, pembalap tim Aston Martin F1 Team itu hanya bisa tertawa mendengar rumor yang berembus kencang.

Stroll dirumorkan bakal terjun ke dunia tenis setelah melihat catatan hasil balapnya belakangan ini. Ia disebut tengah memikirkan berganti profesi di tengah jebloknya hasil di lintasan.

Lance Stroll

Mendengar rumor itu, Stroll bercanda jika akan terjun ke dunia tenis, maka harus segera melatih teknik backhand. Selain itu, ia juga berpikir apakah siap untuk melawan Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz.

Pasalnya, Stroll belum menguasai banyak teknik tenis. Ia berpikir akan sulit jika harus mempersiapkan tur kejuaraan tenis.

"Yah, jika saya akan melakukan tur, saya sebaiknya melatih backhand saya sedikit, karena saya rasa saya belum berada di level itu," ujar Stroll, dikutip dari Motorsport, Jumat (8/9/2023).

Halaman:
1 2
