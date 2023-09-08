Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!

Timnas Basket Jerman melenggang ke final FIBA World Cup 2023 dengan menaklukkan Timnas Basket AS (Foto: Reuters/Eloisa Lopez)

MANILA - Timnas Basket Jerman berhasil menundukkan Timnas Basket Amerika Serikat di semifinal FIBA World Cup 2023 dengan skor 113-111. Hasil laga di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina, Jumat (8/9/2023) malam WIB, itu membawa mereka ke final FIBA World Cup 2023.

Kedua tim langsung saling curi poin sejak awal kuarter pertama dimulai. Jual beli serangan terasa intens di awal laga.

Anthony Edwards membuka meunggulan dua poin lebih dulu untuk AS. Jerman pun segera membalas serangan tersebut.

Kondisi berbalik unggul di tangan Jerman. Mereka mengantongi skor sementara 25-20 di sisa tiga menit kuarter pertama. Namun AS terus mengejar dan berhasil mengikis ketertinggalan menjadi 31-33.

Sengitnya persaingan kedua tim tak mengendor. Kuarter kedua tampak berjalan lebih panas.

AS mampu membalikkan keadaan. Kejar-kejaran skor berlangsung ketat sebelum akhirnya AS menang tipis 60-59.