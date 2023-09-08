Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos

JAKARTA – FIBA World Cup 2023, kejuaraan bola basket tingkat dunia, kini sedang berlangsung dengan pertandingan yang semakin memanas. Menjelang akhir periode pertandingan, kita akhirnya bisa menyaksikan kandidat babak semifinalnya yang akan dilaksanakan pada 8 September 2023.

FIBA World Cup 2023 sendiri telah dilaksanakan mulai 25 Agustus dan akan berakhir pada 10 September 2023. Untuk pertama kalinya, kejuaraan ini ini diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Jepang, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, FIBA World Cup 2023 diselenggarakan di Arena Indonesia, di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Berikut tim yang bermain di laga semifinal FIBA World Cup 2023 pada Jumat, 8 September 2023.

Jumat, 8 September 2023

Serbia vs Kanada (15.15 WIB)

Amerika Serikat vs Jerman (19.35 WIB)

Keempat tim kini telah menunjukkan performa yang memuaskan sepanjang ajang FIBA World Cup 2023. Kini, keempat tim akan diadu kembali untuk bertanding di ajang final yang dilaksanakan pada Minggu, 10 September 2023 mendatang.