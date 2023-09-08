Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:01 WIB
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
Saksikan semifinal FIBA World Cup 2023 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – FIBA World Cup 2023, kejuaraan bola basket tingkat dunia, kini sedang berlangsung dengan pertandingan yang semakin memanas. Menjelang akhir periode pertandingan, kita akhirnya bisa menyaksikan kandidat babak semifinalnya yang akan dilaksanakan pada 8 September 2023.

FIBA World Cup 2023 sendiri telah dilaksanakan mulai 25 Agustus dan akan berakhir pada 10 September 2023. Untuk pertama kalinya, kejuaraan ini ini diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Jepang, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, FIBA World Cup 2023 diselenggarakan di Arena Indonesia, di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Timnas Basket Amerika Serikat vs Timnas Basket Italia (Foto: Reuters/Lisa Marie David)

Berikut tim yang bermain di laga semifinal FIBA World Cup 2023 pada Jumat, 8 September 2023.

Jumat, 8 September 2023

Serbia vs Kanada (15.15 WIB)

Amerika Serikat vs Jerman (19.35 WIB)

Keempat tim kini telah menunjukkan performa yang memuaskan sepanjang ajang FIBA World Cup 2023. Kini, keempat tim akan diadu kembali untuk bertanding di ajang final yang dilaksanakan pada Minggu, 10 September 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/36/2877777/hasil-perempatfinal-fiba-world-cup-2023-gilas-italia-amerika-serikat-lolos-ke-semifinal-Gi9O3gTsl5.JPG
Hasil Perempatfinal FIBA World Cup 2023: Gilas Italia, Amerika Serikat Lolos ke Semifinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement