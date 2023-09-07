Kisah Wilda Siti Nurfadhilah, Atlet Voli Cantik Indonesia yang Curi Perhatian Dunia

KISAH Wilda Siti Nurfadhilah, atlet voli cantik asal Indonesia mencuri perhatian dunia patut untuk diulas. Sebab, ia teguh dengan komitmen tampil mengenakan hijab di lapangan voli.

Nama Wilda Siti Nurfadilah mendunia di ajang SEA Games 2023 lalu. Hal itu terjadi setelah akun Instagram @volleyballworld mengunggah konten mengenai perempuan berusia 28 tahun tersebut.

Wilda disebut sebagai pencetak sejarah untuk dunia voli Indonesia. Sebab, hijab yang dikenakannya, terbukti tidak mengganggu penampilan di atas lapangan. Bisa dibilang, perempuan asal Bandung itu salah satu pionir atlet voli berhijab di Asia Tenggara.

Dilansir dari berbagai sumber, sang atlet lahir dengan nama lengkap Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi di Bandung, 7 Februari 1995. Posturnya cukup menunjang sebagai atlet yakni 178 cm.

Wilda yang baru saja pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia, merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki Tanah Air. Berposisi sebagai middle blocker, ia kerap menjadi penyelamat. Tak hanya itu, Wilda juga punya jiwa kepemimpinan yang tinggi.

Kiwil, panggilan Wilda, selalu menjadi andalan. Ia telah masuk ke skuad Timnas Voli Putri Indonesia sejak 2010 atau ketika masih berusia 15 tahun. Di level klub, ia pernah menjuarai Proliga dengan tiga tim berbeda, yaitu Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Popsivo, dan Bandung BJB Tandamata.

Selain itu, Wilda juga meraih sederet prestasi individual sebagai Best Blocker di ajang Proliga yaitu pada 2015, 2016, dan 2022 serta menjadi Best Spiker di Proliga 2019. Saat membela Jakarta Elektrik PLN, ia menjuarai Proliga untuk dua tahun berturut-turut yaitu 2015 dan 2016.