Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito di Perempatfinal, Indonesia Resmi Punya 1 Wakil di Semifinal China Open 2023

TIM bulu tangkis Indonesia resmi punya 1 wakil di semifinal China Open 2023. Pasalnya, akan terjadi perang saudara di sektor tunggal putra antara pebulu tangkis Indonesia yakni Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito di perempatfinal turnamen BWF level Super 1000 itu.

Sekadar diketahui, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- baru saja sukses mengempaskan wakil Kanada, Brian Yang, di babak 16 besar China Open 2023. Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, Kamis (7/9/2023) siang WIB, Jonatan menang comeback dengan skor 12-21, 21-15, dan 21-14.

Kemenangan tersebut membuat Jonatan Christie berhak lolos ke babak perempatfinal China Open 2023. Selanjutnya, atlet kelahiran Jakarta ini mau tak mau harus menghadapi kompatriotnya, Shesar Hiren Rhustavito, di babak delapan besar.

Sebagai informasi, Shesar Hiren Rhustavito sudah lebih dulu mengamankan tiket ke babak perempatfinal China Open 2023. Atlet berusia 29 tahun itu berhasil menyingkirkan wakil Malaysia, Ng Tze Yong, di babak 16 besar lewat tiga game dengan skor akhir 18-21, 21-11, dan 22-20.

Hasil tersebut membuat Shesar Hiren Rhustavito bertemu dengan Jonatan Christie di perempatfinal China Open 2023. Dengan begitu, keberadaan Jojo dan Vito pun memastikan Indonesia resmi memiliki satu wakil tunggal putra di babak semifinal.