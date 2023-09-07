Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito di Perempatfinal, Indonesia Resmi Punya 1 Wakil di Semifinal China Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:05 WIB
Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito di Perempatfinal, Indonesia Resmi Punya 1 Wakil di Semifinal China Open 2023
Duel Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito akan tersaji di perempatfinal China Open 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TIM bulu tangkis Indonesia resmi punya 1 wakil di semifinal China Open 2023. Pasalnya, akan terjadi perang saudara di sektor tunggal putra antara pebulu tangkis Indonesia yakni Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito di perempatfinal turnamen BWF level Super 1000 itu.

Sekadar diketahui, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- baru saja sukses mengempaskan wakil Kanada, Brian Yang, di babak 16 besar China Open 2023. Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, Kamis (7/9/2023) siang WIB, Jonatan menang comeback dengan skor 12-21, 21-15, dan 21-14.

Jonatan Christie

Kemenangan tersebut membuat Jonatan Christie berhak lolos ke babak perempatfinal China Open 2023. Selanjutnya, atlet kelahiran Jakarta ini mau tak mau harus menghadapi kompatriotnya, Shesar Hiren Rhustavito, di babak delapan besar.

Sebagai informasi, Shesar Hiren Rhustavito sudah lebih dulu mengamankan tiket ke babak perempatfinal China Open 2023. Atlet berusia 29 tahun itu berhasil menyingkirkan wakil Malaysia, Ng Tze Yong, di babak 16 besar lewat tiga game dengan skor akhir 18-21, 21-11, dan 22-20.

Hasil tersebut membuat Shesar Hiren Rhustavito bertemu dengan Jonatan Christie di perempatfinal China Open 2023. Dengan begitu, keberadaan Jojo dan Vito pun memastikan Indonesia resmi memiliki satu wakil tunggal putra di babak semifinal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement