HOME SPORTS NETTING

Melihat Momen Tulusnya Pelatih Irwansyah Terus Semangati Anthony Ginting Sukses Bikin Haru di China Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:32 WIB
Melihat Momen Tulusnya Pelatih Irwansyah Terus Semangati Anthony Ginting Sukses Bikin Haru di China Open 2023
Irwansyah kerap memberi semangat kepada Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
MELIHAT momen tulusnya pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, yang terus semangati Anthony Sinisuka Ginting sukses bikin haru di China Open 2023. Bagaimana tidak, Irwansyah tak henti memberikan dukungan kepada tunggal putra nomor dua dunia itu meski tersingkir di babak pertama turnamen level Super 1000 tersebut.

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting disingkirkan oleh tunggal putra Jepang peringkat 17 dunia, Kanta Tsuneyama, di babak 32 besar China Open 2023. Bermain di Changzhou Olympic Sports Centre, Rabu 6 September 2023, jagoan Indonesia itu takluk dalam tiga gim dengan skor 11-21, 21-18, dan 17-21.

Irwansyah terus menyemangati Anthony Sinisuka Ginting saat tampil di China Open 2023 (Foto: Twitter/@haloakukejora)

Meski anak asuhnya tersingkir lebih dini di China Open 2023, Irwansyah terus menyemangati Ginting. Dalam video yang beredar di media sosial, ia beberapa kali terlihat memberikan dukungan tulus pada sang muridnya tersebut.

Seperti dalam unggahan video akun Twitter @haloakukejora, Irwansyah memberikan tepuk tangan sebagai bentuk motivasi terhadap Anthony di tepi lapangan. Baik itu saat sang anak asuh mendapatkan poin atau pun melakukan kesalahan.

Yang jelas, Irwansyah selalu tulus memberikan tepuk tangan dan memberikan kata-kata penyemangat terhadap atlet asal Cimahi itu. Momen ketulusan sang pelatih itu membuat para pecinta bulu tangkis Indonesia terharu.

Bahkan, ada netizen yang menyebut Irwansyah dianggap sebagai ayah terbaik dari Anthony Ginting. Keduanya dinilai memiliki hubungan intim layaknya seorang ayah dan anak kandung.

Ayah terbaik yang pernah ada. Itulah dia,” tulis pemilik akun Twitter twitter @haloakukejora.

