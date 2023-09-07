Hasil 16 Besar China Open 2023: Praveen/Melati Kalah, Ganda Campuran Tanpa Wakil di Perempatfinal

CHANGZHOU - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, terhenti di 16 besar China Open 2023 usai kalah dari wakil Malaysia, Tan Kian Meng/ Lai Pei Jing. Hasil ini sekaligus membuat Indonesia tanpa wakil ganda campuran di babak perempatfinal.

Pertandingan itu berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (7/9/2023). Praveen/Melati dikalahkan duet Malaysia itu dengan skor 21-18, 19-21, dan 12-21.

Sejak awal laga, Praveen/Melati mampu tampil lebih unggul. Mereka memimpin di paruh gim pertama dengan skor sementara 5-3.

Namun, Tan/Lai juga tak mau kalah. Mereka terus memberikan perlawanan dan mampu mengikuti irama permainan Praveen/ Melati.

Permainan kian terasa sengit jelang poin interval. Sempat unggul lebih dulu, Praveen/Melati tertinggal satu poin di paruh gim pertama, 10-11.

Usai rehat, Praveen/Melati tampil lebih agresif. Mereka enggan kehilangan dominasi di gim pertama dan sukses menekuk lawan dengan skor 21-18.