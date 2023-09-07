Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Open 2023: Rinov/Pitha Dihentikan Dechapol/Sapsiree

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:23 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2023: Rinov/Pitha Dihentikan Dechapol/Sapsiree
Ganda Campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dihentikan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/ Sapsiree Taerattanachai di babak 16 besar China Open 2023. Hasil ini membuat Rinov/Pitha dipastikan gagal melaju ke perempat final.

Rinov/Pitha gagal meladeni perlawanan Dechapol/Sapsiree usai bermain dua game dengan skor 16-21 dan 13-21. Kedua pasangan saling berhadapan Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (7/9/2023).

Gim pertama berjalan cukup berat bagi Rinov/Pitha. Mereka tampak keteteran menghadapi lawan asal Thailand tersebut.

Rinov/Pitha harus bersusah payah mengejar ketertinggalan skor lawan. Mereka pun kalah di paruh gim pertama dengan skor 4-11.

Hasil tersebut menjadi PR bagi Rinov/Pitha usai rehat. Namun mereka terus berjuang mencari solusi. Sayang Rinov/Pitha harus bertekuk di gim pertama, skor 16-21.

Dominasi Dechapol/Sapsiree masih tak terbendung. Rinov/Pitha masih terjebak dalam permainan lawan dan tertinggal lagi di paruh gim kedua dengan skor 7-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement