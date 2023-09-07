Hasil 16 Besar China Open 2023: Rinov/Pitha Dihentikan Dechapol/Sapsiree

CHANGZHOU - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dihentikan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/ Sapsiree Taerattanachai di babak 16 besar China Open 2023. Hasil ini membuat Rinov/Pitha dipastikan gagal melaju ke perempat final.

Rinov/Pitha gagal meladeni perlawanan Dechapol/Sapsiree usai bermain dua game dengan skor 16-21 dan 13-21. Kedua pasangan saling berhadapan Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (7/9/2023).

Gim pertama berjalan cukup berat bagi Rinov/Pitha. Mereka tampak keteteran menghadapi lawan asal Thailand tersebut.

Rinov/Pitha harus bersusah payah mengejar ketertinggalan skor lawan. Mereka pun kalah di paruh gim pertama dengan skor 4-11.

Hasil tersebut menjadi PR bagi Rinov/Pitha usai rehat. Namun mereka terus berjuang mencari solusi. Sayang Rinov/Pitha harus bertekuk di gim pertama, skor 16-21.

Dominasi Dechapol/Sapsiree masih tak terbendung. Rinov/Pitha masih terjebak dalam permainan lawan dan tertinggal lagi di paruh gim kedua dengan skor 7-11.