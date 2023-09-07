Hasil 16 Besar China Open 2023: Dramatis, Shesar Hiren Singkirkan Tunggal Putra Malaysia di 16 Besar!

HASIL 16 besar China Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, pun berhasil menaklukkan tunggal putra Malaysia, Ng Tze Yong, di babak 16 besar China Open 2023 secara dramatis.

Duel Shesar Hiren vs Ng Tze Yong, digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Kamis (7/9/2023) pagi WIB. Shesar menang secara dramatis usai bertarung ketat rubber game dengan skor akhir 18-21, 21-11, dan 22-20. Laga itu sendiri berlangsung dalam durasi 1 jam 14 menit.

Jalannya Pertandingan

Shesar telah memulai laga kontra Ng Tze Yong dengan baik. Dia melepaskan serangan demi serangan berbahaya yang membuat tunggal putra Malaysia kewalahan. Shesar pun unggul 5-1.

Tetapi, Ng Tze Yong memberi perlawanan berarti setelah itu. Dia berhasil memangkas jarak hingga bahkan berbalik unggul menjadi 7-5.

Mendapati kondisi ini, Shesar buru-buru bangkit lagi. Dia pun dengan cepat merebut poin demi poin sehingga bahkan menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9.

Usai interval, Vito -sapaan akrab Shesar- tampak kerepotan menghadapi permainan bola-bola menyilang yang dilakukan oleh Ng Tze Yong. Sang wakil Negeri Jiran pun menyalipnya lagi di angka 12-11 dan kemudian menjauh 17-12.

Tetapi, Shesar tak menyerah. Pemain Pelatnas PBSI itu memberikan perlawanan sengit sehingga bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 16-17. Namun, pada akhirnya dia tak mampu menyalip lawannya dan kalah dengna skor 18-21 di gim pertama.

Di set kedua, Shesar kembali memulai laga dengan apil. Dia bisa memimpin langsung laga dengan skor 6-1. Sayangnya, lagi-lagi Shesar lengah setelah unggul sehingga Ng Tze Yong mengejarnya di angka 6-6.

Beruntung, Shesar mampu menemukan sentuhan terbaiknya lagi dengan cepat. Hasilnya, pemain ranking 45 dunia tersebut mendapat lima poin beruntun untuk menutup interval gim kedua dengan keunggulan 11-6.