Kisah Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Cantik Jepang Penakluk Hati Atlet BWF

KISAH Chiharu Shida, pebulu tangkis cantik Jepang penakluk hati atlet BWF akan dibahas Okezone. Selain terkenal karena parasnya yang cantik, Chiharu Shida merupakan atlet bulutangkis berprestasi

Ia menyandang gelar sebagai ratu bulutangkis Jepang bersama rekannya Nami Matsuyama. Keduanya sukses menampilkan permainan terbaik. Chiharu Shida/Nami Matsuyama sempat meraih sejumlah gelar prestisius seperti Indonesia Open 2021, All England 2022, dan Indonesia Open 2022.

Keduanya juga menjadi-runner up di BWF World Tour Finals 2021. Untuk tahun ini, mereka tercatat keluar sebagai juara India Open 2023 dan Canada Open 2023. Berkat performanya yang konsisten, keduanya kini menempati peringkat 7 dunia.

Kesuksesan karier Chiharu Shida tidak hanya membuatnya menjadi perbincangan hangat di lapangan. Ia juga menjadi perhatian publik lantaran menjadi penakluk hati atlet BWF asal Indonesia, Pramudya Kusumawardana.

Kisah Chiharu Shida yang dikabarkan dekat dengan Pramudya Kusumawardana terlihat dari unggahan di media sosial. Keduanya sangat akrab saling membalas pesan di kolom komentar pada 2022.

Mulanya Chiharu Shida mengunggah foto yang tengah merayakan ulang tahun ke-25 di akun Instagram-nya. Pramudya Kusumawardana datang meninggalkan ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar.