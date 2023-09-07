Hasil China Open 2023: Dejan/Gloria Gagal Tundukkan Zheng Siwei/Huang Yaqiong

CHANGZOU – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, terhenti di 16 besar China Open 2023. Dejan/Gloria gagal dipaksa menyerah dari unggulan pertama sekaligus wakil tuan rumah, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, dua game langsung 5-21 dan 17-21.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, Kamis (7/9/2023) pagi WIB, Dejan/Gloria tak berdaya menghadapi serangan yang dilakukan oleh Zheng/Huang. Alhasil, mereka langsung tertinggal jauh 0-7.

Duet ranking satu dunia tersebut benar-benar membuat pasangan Merah-Putih kewalahan dengan permainan cepat yang mereka lakukan. Zheng/Huang pun terus menjaga keunggulan tujuh poin tersebut saat interval dalam skor 11-4.

Usai rehat, Dejan/Gloria masih belum bisa menemukan solusi untuk bisa melawan Zheng/Huang. Serangan-serangan yang mereka lakukan selalu bisa dipatahkan, sementara pertahanan mereka mudah ditembus.

Hasilnya, sang lawan memperlebar keunggulan menjadi 13-5. Bahkan, pasangan PB Djarum itu kehilangan delapan poin beruntun sehingga kalah telak di gim pertama dengan skor 5-21.

Pada gim kedua, permainan Dejan/Gloria berubah drastis. Mereka bermain sangat apik dan bisa mengimbangi Zheng/Huang. Bahkan, mereka dalam posisi memimpin sejak awal hingga mencapai skor 6-4.