HOME SPORTS NETTING

Gugur di Babak Pertama China Open 2023, Ahsan/Hendra: Kami Sudah Berusaha

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |05:49 WIB
Gugur di Babak Pertama China Open 2023, Ahsan/Hendra: Kami Sudah Berusaha
Ahsan/Hendra tersingkir di babak pertama China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, terhenti di babak pertama China Open 2023 setelah gugur di babak 32 besar. Meski begitu, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- mengaku sudah berusaha meskipun akhirnya kalah dari pasangan Korea Selatan.

Tampil di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Rabu (6/9/2023) sore WIB, pasangan yang dijuluki The Daddies itu kalah dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Mereka kalah dengan skor 18-21, 21-15, dan 12-21.

"Kami sudah berusaha, tetapi memang harus kembali mengakui keunggulan lawan. Selain bagus, mereka sedang percaya diri sehabis juara dunia," ungkap Ahsan seusai laga, Rabu (6/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Kang/Seo memang sedang dalam percaya diri tinggi setelah keberhasilan menjuarai BWF World Championships 2023. Mereka sukses menumbangkan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pada partai puncak.

"Kang/Seo mempunyai kecepatan dan tenaga yang besar, itu kelebihan yang mereka punya yang membuat kami kesulitan," kata Hendra.

 BACA JUGA:

"Di gim kedua kami banyak menyerang karena kondisi lapangan menang angin dan mereka juga mudah jebol pertahanannya," tambahnya.

Halaman:
1 2
