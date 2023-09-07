Gugur di Babak Pertama China Open 2023, Ahsan/Hendra: Kami Sudah Berusaha

CHANGZHOU - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, terhenti di babak pertama China Open 2023 setelah gugur di babak 32 besar. Meski begitu, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- mengaku sudah berusaha meskipun akhirnya kalah dari pasangan Korea Selatan.

Tampil di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Rabu (6/9/2023) sore WIB, pasangan yang dijuluki The Daddies itu kalah dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Mereka kalah dengan skor 18-21, 21-15, dan 12-21.

"Kami sudah berusaha, tetapi memang harus kembali mengakui keunggulan lawan. Selain bagus, mereka sedang percaya diri sehabis juara dunia," ungkap Ahsan seusai laga, Rabu (6/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Kang/Seo memang sedang dalam percaya diri tinggi setelah keberhasilan menjuarai BWF World Championships 2023. Mereka sukses menumbangkan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pada partai puncak.

"Kang/Seo mempunyai kecepatan dan tenaga yang besar, itu kelebihan yang mereka punya yang membuat kami kesulitan," kata Hendra.

"Di gim kedua kami banyak menyerang karena kondisi lapangan menang angin dan mereka juga mudah jebol pertahanannya," tambahnya.