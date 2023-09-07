Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5

MANILA - Timnas Basket Latvia sukses menghajar Timnas Basket Italia 87-82 pada laga perebutan posisi 5-8 FIBA World Cup 2023. Pertandingan itu berlangsung di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina, Kamis (7/9/2023) sore WIB.

Duel berlangsung sengit sejak menit pertama. Akan tetapi, Italia berhasil lebih mendominasi sepuluh menit pertama.

Skuad asuhan Gianmarco Pezzecco itu berhasil unggul delapan poin pada kuarter pertama. Mereka unggul dengan skor 26-18 dari Latvia.

Pada kuarter kedua, Latvia berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalan poin tersebut. Mereka menambahkan 28 poin pada kuarter tersebut dan membuat skor menjadi 46-42.

Selepas rehat, Latvia melanjutkan penampilan gemilangnya dan berhasil mencetak 21 poin tambahan. Kuarter ketiga pun berakhir dengan skor 67-60.

Pada kuarter terakhir, laga berlangsung sengit dengan Italia yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan tujuh poin tersebut. Akan tetapi, Latvia sukses mempertahankan keunggulan dan mengakhiri laga dengan skor 87-82.