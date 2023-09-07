Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:01 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
Timnas Basket Latvia melaju ke perebutan posisi 5-6 FIBA World Cup 2023 (Foto: Reuters/Lisa Marie David)
MANILA - Timnas Basket Latvia sukses menghajar Timnas Basket Italia 87-82 pada laga perebutan posisi 5-8 FIBA World Cup 2023. Pertandingan itu berlangsung di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina, Kamis (7/9/2023) sore WIB.

Duel berlangsung sengit sejak menit pertama. Akan tetapi, Italia berhasil lebih mendominasi sepuluh menit pertama.

Timnas Basket Latvia vs Timnas Basket Italia (Foto: Reuters/Lisa Marie David)

Skuad asuhan Gianmarco Pezzecco itu berhasil unggul delapan poin pada kuarter pertama. Mereka unggul dengan skor 26-18 dari Latvia.

Pada kuarter kedua, Latvia berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalan poin tersebut. Mereka menambahkan 28 poin pada kuarter tersebut dan membuat skor menjadi 46-42.

Selepas rehat, Latvia melanjutkan penampilan gemilangnya dan berhasil mencetak 21 poin tambahan. Kuarter ketiga pun berakhir dengan skor 67-60.

Pada kuarter terakhir, laga berlangsung sengit dengan Italia yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan tujuh poin tersebut. Akan tetapi, Latvia sukses mempertahankan keunggulan dan mengakhiri laga dengan skor 87-82.

