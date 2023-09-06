Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Seri III Bandung Dinilai sebagai Seri Tersengit di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:45 WIB
Seri III Bandung Dinilai sebagai Seri Tersengit di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023
Seri III di Bandung dinilai sebagai seri tersengit POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 (Foto: MPI/Arif Budianto)
A
A
A

SERI III Bandung dinilai sebagai seri tersengit di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Binpres PB Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Achmad Fadil Nasution.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri III Bandung telah rampung digelar di Pitpool Jalan Sumatera, Kota Bandung, Rabu (6/9/2023). Ada empat atlet yang melenggang ke Jakarta. Mereka adalah Andre H, Kadek R, Andis Jr, dan Juan C.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

Achmad Fadil Nasution memandang seri III ini berlangsung cukup sengit. Bahkan, menurutnya, ini merupakan seri tersengit dibanding yang sebelumnya.

"Hari ini final mempertandingkan babak 16 besar sampai final. Di partai final ada Kadek dari Bali melawan Andre dari Bandung. Kompetisi keduanya berlangsung cukup sengit. Ini seri yang tersengit di antara pesaing-pesaing sebelumnya," kata Wakil Ketua 2 Binpres PB POBSI Achmad Fadil Nasution.

Menurutnya, persaingan sengit ini merupakan bukti bahwa kemampuan teknis para atlet biliar cukup merata. Dia bersyukur bahwa dengan adanya persaingan ini, ada banyak bibit unggul yang didapatkan dari kompetisi ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement