Seri III Bandung Dinilai sebagai Seri Tersengit di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

SERI III Bandung dinilai sebagai seri tersengit di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Binpres PB Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Achmad Fadil Nasution.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri III Bandung telah rampung digelar di Pitpool Jalan Sumatera, Kota Bandung, Rabu (6/9/2023). Ada empat atlet yang melenggang ke Jakarta. Mereka adalah Andre H, Kadek R, Andis Jr, dan Juan C.

Achmad Fadil Nasution memandang seri III ini berlangsung cukup sengit. Bahkan, menurutnya, ini merupakan seri tersengit dibanding yang sebelumnya.

"Hari ini final mempertandingkan babak 16 besar sampai final. Di partai final ada Kadek dari Bali melawan Andre dari Bandung. Kompetisi keduanya berlangsung cukup sengit. Ini seri yang tersengit di antara pesaing-pesaing sebelumnya," kata Wakil Ketua 2 Binpres PB POBSI Achmad Fadil Nasution.

Menurutnya, persaingan sengit ini merupakan bukti bahwa kemampuan teknis para atlet biliar cukup merata. Dia bersyukur bahwa dengan adanya persaingan ini, ada banyak bibit unggul yang didapatkan dari kompetisi ini.