HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah 2 Atlet Biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung yang Lolos ke Jakarta

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:47 WIB
Kisah 2 Atlet Biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung yang Lolos ke Jakarta
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri III Bandung menyisakan kisah dari dua atlet biliarnya (Foto: MPI/Arif Budianto)
KISAH dua atlet biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri III Bandung yang lolos ke Jakarta akan dibahas di sini. Total, ada empat atlet yang dipastikan lolos ke Jakarta usai kejuaraan biliar ini rampung dilaksanakan di Pitpool, Jalan Sumatera, Kota Bandung pada Rabu (6/9/2023). 

Andre H dari Bandung menjadi peraih poin tertinggi. Dia bercerita bahwa sebelum mengikuti turnamen ini telah menyiapkan diri dengan sangat baik. Dia bahkan berlatih setiap hari selama dua bulan terakhir.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

"Persiapannya waktu itu berlatih setiap hari, satu hari latihan sekitar dua jam. Karena saya melihat peserta lainnya memiliki kemampuan sangat bagus," kelas Andre usai acara.

Dia mengaku, lawan-lawannya sangat kompetitif dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Mereka memiliki kemampuan bermain biliar cukup bagus. Dari sisi skil dan kemampuan juga sangat bagus, walaupun mereka masih berstatus pelajar dan mahasiswa.

Andre pun merasa bersyukur karena mampu lolos ke Jakarta. Di Jakarta nanti, Andre memperkirakan persaingan semakin sengit, namun dia akan semakin giat dalam berlatih.

Sementara itu, peserta lainnya yang lolos ke Jakarta Andis A mengaku, tidak ada persiapan khusus sebelum mengikuti event ini. Namun, dia mengaku rutin berlatih setiap harinya. Bahkan dia memiliki meja biliar sendiri di rumah.

"Saya dari kelas enam sudah rutin berlatih biliar. Dan khusus untuk event ini, saya berlatih setiap hari," jelas dia.

