POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri 3 2023 Rampung Digelar, Empat Pebiliar Melenggang ke Jakarta

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa seri 3 2-23 rampung digelar, ada empat atlet biliar yang melenggang ke Jakarta usai turnamen yang digelar di Ptpool, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Rabu (6/9/2023). Keempatnya adalah Andre H, Kadek R, Andis Jr, dan Juan C.

Keempat atlet tersebut menyisihkan puluhan peserta lainnya. Andre sukses keluar sebagai juara dengan poin 6, Kadek menjadi runner-up dengan catatan 4 poin, disusul Andis (3 poin) dan Juan (1 poin) pada posisi ketiga dan keempat.

"Hari ini final mempertandingkan babak 16 besar sampai final. Di partai final ada Kadek dari Bali melawan Andre dari Bandung. Kompetisi keduanya berlangsung cukup sengit. Ini seri yang tersengit di antara pesaing-pesaing sebelumnya," kata Wakil Ketua 2 Binpres PB POBSI Achmad Fadil Nasution.

Menurutnya, para peserta telah bersaing dengan cukup ketat dan memiliki kualitas teknis yang cukup merata. Dia bersyukur, seri 3 ini menunjukkan persaingan yang cukup ketat. Banyak bibit unggul yang didapatkan dari kompetisi ini.

Dia optimistis, ajang ini kedepannya dapat terus bergulir, sehingga apa yang menjadi harapan POBSI membuahkan hasil dan berdampak positif untuk memperbaiki image olahraga bilyar. Kompetisi ini juga langkah yang sangat baik dalam menjaring bibit muda atlet bilyar.

Sebelumnya, ada delapan atlet yang berhasil lolos ke babak 16 besar pada ajang Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) CUP Pelajar dan Mahasiswa seri 3 Bandung di Pitpool Jalan Sumatera, Kota Bandung, Selasa (5/9/2023).

Kedelapan atlet tersebut adalah Izza dari Bandung; Luqman dari Tangsel; Adam dari Serang; Andis dari Jakarta; Kadek dari Bali; Andre dari Bandung; M Rodhi dari Palembang; dan Jose I dari Bogor. Mereka berhasil lolos setelah bersaing ketat mengalahkan perwakilan dari berbagai jenjang pendidikan.