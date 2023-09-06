Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua China Open 2023: Termasuk Apriyani Rahayu/Siti Fadia, 3 Wakil ke 16 Besar!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:00 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua China Open 2023: Termasuk Apriyani Rahayu/Siti Fadia, 3 Wakil ke 16 Besar!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia melaju ke babak 16 besar China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di hari kedua China Open 2023 akan dibahas di sini. Ada tiga perwakilan Indonesia yang lanjut ke babak 16 besar, termasuk di antaranya adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Putri Kusuma Wardani mengawali hari untuk para wakil Indonesia pada Rabu (6/9/2023) pagi WIB. Menghadapi wakil Jepang, Akane Yamaguchi, Putri Kusuma Wardani sempat memberikan perlawanan sengit, namun pada akhirnya takluk dengan skor 12-21 dan 18-21.

Putri Kusuma Wardani

Namun, Bagas Maulana/Shohibul Fikri mencatatkan hasil manis ketika bersua unggulan kedua asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Pasangan ganda putra Indonesia itu sukses menang 21-17, 11-21, dan 21-17 untuk melaju ke babak 16 besar.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan kemudian menyusul rekannya tersebut. Mereka mengalahkan wakil Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei dengan skor 22-20, 19-21, dan 21-17.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia kemudian sukses mengikuti jejak kedua kompatriotnya setelah menumbangkan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Ganda putri Indonesia itu berhasil menang dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-19.

Sayangnya, Anthony Ginting gagal menyusul karena kalah 11-21, 21-18, dan 17-21 dari Kanta Tsuneyama. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kemudian juga menelan hasil pahit ketika bersua Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae, dengan takluk 18-21, 21-15, dan 12-21.

Halaman:
1 2
