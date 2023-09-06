Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua China Open 2023: Termasuk Apriyani Rahayu/Siti Fadia, 3 Wakil ke 16 Besar!

HASIL lengkap wakil Indonesia di hari kedua China Open 2023 akan dibahas di sini. Ada tiga perwakilan Indonesia yang lanjut ke babak 16 besar, termasuk di antaranya adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Putri Kusuma Wardani mengawali hari untuk para wakil Indonesia pada Rabu (6/9/2023) pagi WIB. Menghadapi wakil Jepang, Akane Yamaguchi, Putri Kusuma Wardani sempat memberikan perlawanan sengit, namun pada akhirnya takluk dengan skor 12-21 dan 18-21.
Namun, Bagas Maulana/Shohibul Fikri mencatatkan hasil manis ketika bersua unggulan kedua asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Pasangan ganda putra Indonesia itu sukses menang 21-17, 11-21, dan 21-17 untuk melaju ke babak 16 besar.
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan kemudian menyusul rekannya tersebut. Mereka mengalahkan wakil Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei dengan skor 22-20, 19-21, dan 21-17.
Apriyani Rahayu/Siti Fadia kemudian sukses mengikuti jejak kedua kompatriotnya setelah menumbangkan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Ganda putri Indonesia itu berhasil menang dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-19.
Sayangnya, Anthony Ginting gagal menyusul karena kalah 11-21, 21-18, dan 17-21 dari Kanta Tsuneyama. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kemudian juga menelan hasil pahit ketika bersua Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae, dengan takluk 18-21, 21-15, dan 12-21.