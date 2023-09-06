Hasil China Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Kena Comeback Dramatis dari Wakil Malaysia

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi takluk dari wakil Malaysia di 32 besar China Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL China Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi tersisih di babak 32 besar setelah kalah dengan cara dramatis dari pasangan Malaysia, Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing dengan skor 21-19, 15-21, dan 20-22.

Dengan demikian, Ana/Tiwi – sapaan Febriana/Amalia – tidak bisa melangkah ke babak 16 besar turnamen level Super 1000 ini. Sementara itu, Anna/Teoh akan menghadapi pemenang laga Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang) dan Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) pada babak 16 besar.

Mentas di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Rabu (6/9/2023) malam WIB, Ana/Tiwi mendapatkan perlawanan sengit dari Anna/Teoh pada awal pertandingan. Kedua pasangan bertarung ketat dengan skor yang terus berimbang hingga 7-7.

Kemudian, pasangan Malaysia perlahan-lahan menjauhi Ana/Tiwi dengan keunggulan 11-8 pada saat jeda interval. Setelah rehat, Ana/Tiwi masih tertinggal hingga skor 11-14.

Setelah usaha keras, pasangan Indonesia akhirnya mampu mengejar dan membalikkan keadaan dengan skor 15-14. Mereka makin menjauh hingga skor 17-15.

Anna/Teoh kemudian sukses bangkit denga menyamakan skor menjadi 19-19. Namun, pasangan Indonesa sukses mengamankan set pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Anna/Teoh berhasil unggul terlebih dahulu dengan skor 6-4. Ana/Tiwi sempat berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6 meskipun setelahnya kembali tertinggal dengan skor 10-8.

Pertarungan berjalan sengit karena Ana/Tiwi mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 10-10. Interval pun hanya dibedakan oleh satu poin dengan skor 11-10 untuk keunggulan pasangan Malaysia.