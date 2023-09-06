Hasil China Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tersungkur di Hadapan Wakil Hong Kong

HASIL China Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, takluk di babak 32 besar dari wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Rehan/Lisa takluk dalam dua set langsung dengan skor 16-21 dan 12-21. Selanjutnya, pasangan Hong Kong, Tang/Tse, akan menghadapi jagoan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino pada babak 16 besar di turnamen level Super 1000 ini.

Mentas di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Rabu (6/9/2023) malam WIB, Rehan/Lisa tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Sempat mencuri satu poin dan membuat skor menjadi 1-2, Tang/Tse kembali melesat menjauh hingga 8-4.

Rehan/Lisa sempat berhasil menyamakan skor menjadi 8-8. Namun, pasangan Hong Kong kembali mampu menjauh setelah meraih empat poin beruntun, skor pun menjadi 12-8.

Rehan/Lisa kembali mampu mengejar dan menempel ketat perolehan poin Tang/Tse hingga skor 11-12. Namun, pasangan Hong Kong itu kembali menjauh dengan skor 14-11.

Skor sempat berbeda satu poin saja pada 13-14 namun Rehan/Lisa masih tertinggal 13-14. Namun, Tang/Tse kembali tancap gas hingga merebut gim pertama dengan kemenangan 21-16.