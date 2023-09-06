Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tersungkur di Hadapan Wakil Hong Kong

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:47 WIB
Hasil China Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tersungkur di Hadapan Wakil Hong Kong
Rehan Naufal/Lisa Ayu digugurkan wakil Hong Kong (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL China Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, takluk di babak 32 besar dari wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Rehan/Lisa takluk dalam dua set langsung dengan skor 16-21 dan 12-21. Selanjutnya, pasangan Hong Kong, Tang/Tse, akan menghadapi jagoan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino pada babak 16 besar di turnamen level Super 1000 ini.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Mentas di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Rabu (6/9/2023) malam WIB, Rehan/Lisa tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Sempat mencuri satu poin dan membuat skor menjadi 1-2, Tang/Tse kembali melesat menjauh hingga 8-4.

Rehan/Lisa sempat berhasil menyamakan skor menjadi 8-8. Namun, pasangan Hong Kong kembali mampu menjauh setelah meraih empat poin beruntun, skor pun menjadi 12-8.

Rehan/Lisa kembali mampu mengejar dan menempel ketat perolehan poin Tang/Tse hingga skor 11-12. Namun, pasangan Hong Kong itu kembali menjauh dengan skor 14-11.

Skor sempat berbeda satu poin saja pada 13-14 namun Rehan/Lisa masih tertinggal 13-14. Namun, Tang/Tse kembali tancap gas hingga merebut gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement