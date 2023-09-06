Hasil Indonesia Masters I 2023: Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo Lolos ke 16 Besar

MEDAN - Dua pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo, meraih hasil positif di Indonesia Masters I 2023. Sukses mengalahkan lawan masing-masing, Komang dan Ester kompak melaju ke babak 16 besar.
Mentas di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/9/2023) siang WIB, Komang berhasil menumbangkan Chen Su Yu asal Taiwan. Laga yang berlangsung selama 33 menit itu berakhir dua gim langsung, 21-17 dan 21-19.
Meskipun berhasil menang dua gim langsung, Komang mendapatkan perlawanan cukup sengit dari sang lawan. Pada gim pertama, dia bahkan sempat tertinggal 7-11 pada interval.
Beruntungnya, selepas jeda dirinya mampu bangkit dan kemudian membalikkan keadaan menjadi 18-15. Su Yu mencuri dua poin setelah itu, tetapi Komang mampu mengakhiri gim pertama dengan skor 21-17.
Pada gim kedua, giliran Komang yang mampu lebih memegang kendali permainan dan unggul hingga 11-7 pada interval. Su Yu mencoba untuk menempel ketat perolehan poin dari wakil Indonesia tersebut selepas rehat, tetapi mampu terus mempertahankan keunggulan hingga menang dengan skor 21-19.
Atas kemenangan itu, Komang melaju ke babak 16 besar turnamen level Super 100 tersebut. Dia akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Stephanie Widjaja (Indonesia) dan Thet Htar Thuzar (Myanmar).