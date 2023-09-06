Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters I 2023: Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo Lolos ke 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:46 WIB
Hasil Indonesia Masters I 2023: Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo Lolos ke 16 Besar
Tunggal Putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

MEDAN - Dua pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo, meraih hasil positif di Indonesia Masters I 2023. Sukses mengalahkan lawan masing-masing, Komang dan Ester kompak melaju ke babak 16 besar.

Mentas di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/9/2023) siang WIB, Komang berhasil menumbangkan Chen Su Yu asal Taiwan. Laga yang berlangsung selama 33 menit itu berakhir dua gim langsung, 21-17 dan 21-19.

Meskipun berhasil menang dua gim langsung, Komang mendapatkan perlawanan cukup sengit dari sang lawan. Pada gim pertama, dia bahkan sempat tertinggal 7-11 pada interval.

Beruntungnya, selepas jeda dirinya mampu bangkit dan kemudian membalikkan keadaan menjadi 18-15. Su Yu mencuri dua poin setelah itu, tetapi Komang mampu mengakhiri gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, giliran Komang yang mampu lebih memegang kendali permainan dan unggul hingga 11-7 pada interval. Su Yu mencoba untuk menempel ketat perolehan poin dari wakil Indonesia tersebut selepas rehat, tetapi mampu terus mempertahankan keunggulan hingga menang dengan skor 21-19.

Atas kemenangan itu, Komang melaju ke babak 16 besar turnamen level Super 100 tersebut. Dia akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Stephanie Widjaja (Indonesia) dan Thet Htar Thuzar (Myanmar).

Halaman:
1 2
