HOME SPORTS NETTING

Kisah Suryo Nugroho, Atlet Para Bulu Tangkis Indonesia Penuh Prestasi dan Dapat Peringkat Dunia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:00 WIB
Kisah Suryo Nugroho, Atlet Para Bulu Tangkis Indonesia Penuh Prestasi dan Dapat Peringkat Dunia
Suryo Nugroho, atlet para bulu tangkis Indonesia (Foto: Instagram/nugrohosuryo17)
A
A
A

KISAH Suryo Nugroho sebagai atlet para bulu tangkis Indonesia penuh prestasi dan dapat peringat dunia menarik untuk diulas. Indonesia memiliki sejumlah nama besar dalam dunia para bulu tangkis.

Salah satunya adalah Suryo Nugroho, atlet berusia 28 tahun yang telah membuktikan kepada dunia bahwa meski ia tidak memiliki fisik yang sempurna, namun berkat kemauan dan kerja keras ia berhasil meraih impian.

Suryo Nugroho

Kisah Suryo Nugroho sebagai salah satu atlet para bulu tangkis berprestasi asal Indonesia pun menjadi salah satu sumber inspirasi bagi banyak orang.

Suryo Nugroho merupakan seorang pria kelahiran 17 April 1995. Ia sebenarnya terlahir dengan fisik yang normal. Nahas, pada 2006 ia mengalami kecelakaan sepeda motor hingga membuat tangan kirinya harus diamputasi.

Di saat itu, Suryo mengaku jika ia merasa kehilangan kesempatan untuk meraih impiannya sebagai pemain bulu tangkis. Pasalnya, sebelum kejadian tragis itu terjadi, Suryo sudah menggeluti dunia tepok bulu sejak berusia 7 tahun.

“Saya awal mula main bulu tangkis itu usia 7 tahun. Saya itu sebenarnya terlahir normal, tetapi pada tahun 2006 saya mengalami kecelakaan tunggal di motor yang mengharuskan tangan kiri saya diamputasi.” katanya dikutip dari laman PB Djarum.

Kenyataan pahit tersebut membuat Suryo berkecil hati dan sempat vakum bermain bulu tangkis selama tiga tahun. Namun, ia kemudian mendengar ada olahraga khusus disabilitas. Suryo pun memutuskan untuk kembali merangkai impiannya yang telah ia tinggalkan sebelumnya.

“Kemudian saya vakum nggak main bulutangkis selama 3 tahun sampai 2009. Sejak saat itu saya dikasih tahu kalau ada olahraga khusus disabilitas, dan saya kembali memutuskan untuk latihan lagi.” lanjut Suryo.

