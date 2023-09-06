China Open 2023: Tersingkir Babak Pertama, Anthony Ginting Berharap Lebih Baik di Hongkong Open 2023

CHANGZHOU - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, terhenti di babak pertama China Open 2023. Anthony pun berharap bisa mendapat hasil lebih baik di turnamen berikutnya yakni Hongkong Open 2023

Kembali tampil setelah absen di BWF World Championships 2023, Ginting menelan pil pahit dan harus tumbang cepat setelah kalah dari wakil Jepang, Kanta Tsuneyama. Berlaga di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu (6/9/2023) siang WIB, dia kalah dengan skor 11-21, 21-18, dan 17-21.

"Pertama-tama mengucap syukur bisa bermain dan mencoba mengeluarkan yang terbaik hari ini walau hasilnya belum berhasil melaju ke babak berikutnya," ungkap Ginting seusai laga, Rabu (6/9/2023).

"Sebenarnya tidak yang hilang banget feelnya tapi semoga di Hong Kong Open minggu depan bisa lebih baik lagi," ucapnya.

Ginting mengaku senang bisa kembali bertanding setelah absen kurang lebih satu bulan. Terlebih lagi, sebelum itu dirinya terus mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang bisa sampai tiga minggu berturut-turut.

Perihal dengan pertandingan melawan Tsuneyama, dia melihat bahwa dirinya maupun lawan sudah melihat permainan masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa hal yang membuatnya akhirnya harus bertekuk lutut.