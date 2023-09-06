Alasan Pevoli Cantik Yolla Yuliana Banting Setir Jadi Pebulutangkis

ALASAN pevoli cantik Yolla Yuliana banting setir jadi pebulutangkis menarik perhatian publik. Sebelumnya pevoli cantik itu kabarnya menepi dari dunia voli profesional setelah absen dari Timnas voli putri Indonesia di seri pertama SEA V League 2023.

Yolla Yuliana telah menjadi bagian penting dari Timnas voli putri Indonesia. Dia menempati posisi sebagai middle blocker. Teknik dan ketepatan bermainnya membuat Yolla menjadi andalan tim nasional.

Namun Yolla tidak masuk dalam jajaran Timnas voli putri Indonesia di pertandingan SEA V League 2023 pada 4-6 Agustus lalu. Padahal sebelumnya dia menjadi amunisi penting tim nasional di turnamen AVC Challenge Cup 2023 lalu.

Kini wanita berusia 29 tahun itu kabarnya banting setir jadi pebulutangkis. Yolla Yuliana terlihat berpartisipasi dalam pertandingan badminton di ajang BNI Media Clash 3.0 tanggal 12 Agustus yang turut menghadirkan sejumlah selebriti tanah air.

Perubahan arah karir Yolla Yuliana tentu sangat mengejutkan. Sebelumnya ibu satu anak itu sempat memberikan kode ingin pensiun dari dunia voli Indonesia melalui akun Instagramnya.

Yolla juga mengungkapkan keinginannya tersebut melalui kanal Youtube HAS Creative pada, Minggu 30 Juli 2023.

Terungkap alasan pevoli cantik Yolla Yuliana banting setir jadi pebulutangkis lantaran sudah tidak punya power. Sehingga ia ingin memberikan kesempatan kepada juniornya untuk membela Timnas voli putri Indonesia.